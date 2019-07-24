24 TEMMUZ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARINDAN: BASINA YÖNELİK ENGELLER KALKSIN.

Gazeteciler hedef gösterilip tutuklanmasın

Türkİye Gazeteciler Cemiyeti: “Şeffaflık ve basın özgürlüğü çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Çok sesli çağdaş bir toplum olabilmenin yolu, basın ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasından geçiyor. Gazetecilerin düşünceleri ve haberleri nedeniyle hedef gösterilip tutuklanmadığı bir Türkiye istiyoruz.”

Sansür, otosansür ve baskı olmasın

TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan: “Özgür, tarafsız basın, toplumun ilerlemesine önemli katkılar yapar. Basın özgür olmazsa demokrasiden söz edilemez. Sansürün, oto sansürün, baskının olmadığı, basının özgürce çalışabildiği bir Türkiye ve dünya dileğiyle.”

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Hür basın yoksa, demokrasi olmaz

TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan “Özgür, tarafsız basın, toplumun ilerlemesine önemli katkılar yapar. Basın özgür olmazsa demokrasiden söz edilemez” dedi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, hak ve özgürlükleri koruyarak, toplumun doğru, tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti. Yontan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde gazetelerin yayım öncesi denetiminin kaldırılmasından bu yana Türkiye’de bu tarihin Basın Bayramı olarak kutlandığını belirtti.

Basın toplumun ilerlemesine katkı sunar

Hak ve hürriyetleri koruyarak, toplumun doğru, tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Yontan, şunları kaydetti; “Özgür, tarafsız basın, toplumun ilerlemesine önemli katkılar yapar. Basın özgür olmazsa demokrasiden söz edilemez. Demokrasimizin gelişmesi, ülkemizin ilerlemesi, hedeflerine ulaşması, şeffaf yönetim konusunda basının üzerine önemli görevler düşmektedir. Sansürün, oto sansürün, baskının olmadığı, basının özgürce çalışabildiği bir Türkiye ve dünya dileğiyle 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyorum.”

Gazetecilik mesleği en güç döneminden geçiyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, “24 Temmuz’un 1971 yılından bu yana Basın Bayramı olarak kutlanılmasından vazgeçilmiştir. Gazetecilerin düşünceleri ve haberleri nedeniyle hedef gösterilmediği, işten atılmadığı, gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı bir Türkiye’de 24 Temmuz’u bayram olarak yaşamayı diliyoruz” denildi.

Gazetecilik mesleğinin tarihin en güç döneminden geçerken, gazetecilerin işsizlik, sansür, oto sansür, davalar ve gözaltılarla baskı altında tutulmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, “Gazetecilerin görevlerini özgürce yapmalarına müdahale edilerek halkın haber alma hakkı engelleniyor. Bugüne kadar 10 bini bulan işsiz gazeteci sayısına her gün yenileri ekleniyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hiçbir gerekçe açıklanmadan Basın Kartı, Sürekli Basın kartı verilmeyen meslektaşlarımızın sayısı her gün artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamasına göre bu sayı 2018 yılı sonunda bin 954’ü bulmuş durumda. Basın Kartları Komisyonu’nun oluşturulmasıyla ilgili olarak meslek örgütleriyle hiçbir bilgi paylaşılmıyor” ifadeleri kullanıldı.

Gazetecilerin tutuklanmadığı bir Türkiye istiyoruz

Basın hürriyeti endeksinde 157. sıradaki Türkiye’nin, en fazla profesyonel gazetecinin hapiste olduğu ülkeler arasında yer aldığı bildirilen açıklamada şöyle denildi; “1971 darbesinden sonra TGC yönetimi gazetecilere ve yayıncılara yönelik sıkıyönetim sansürü ve ağır baskılar karşısında 24 Temmuz’u bayram olmaktan çıkarıyor “Geleneksel Gazeteciler Günü ve Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü” olarak kabul ve ilân ediyor. Şeffaflık ve basın özgürlüğü çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Çok sesli çağdaş bir toplum olabilmenin yolu, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasından geçiyor. İktidar ve muhalefetin basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü geliştirecek, toplumsal barışı ve kardeşliği oluşturacak bir tutum belirlemesine büyük ihtiyaç duyuluyor. Gazetecilerin düşünceleri ve haberleri nedeniyle hedef gösterilmediği, işten atılmadığı, gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı bir Türkiye istiyoruz.”

RECEP GÖREN - ANKARA

Basın dünyaya açılan penceremizdir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Basında sansürün kaldırılışının 111’inci yılında medyamızın demokratik standartları yükseltme yolundaki özverili çalışmalarını çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden yazılı, görsel ve işitsel medyamız, global dünyada dışa açılan penceremiz ve sesimizdir” ifadesini kullandı. Ankara - aa