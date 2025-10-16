İyilik Gemisi Ariş Limanı’nda

Türkiye’den Gazze’ye yönelik insanî yardım çabaları aralıksız sürerken, 17. “İyilik Gemisi” de Akdeniz’deki yolculuğunu tamamladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan “Akdeniz” adlı gemi, Mısır’ın El-Ariş Limanı’na vardı. Geminin limana varışı ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından yardım malzemelerinin tahliyesine başlanacak ve sonrasında kara yoluyla Gazze’ye ulaştırılacak. İnsanî yardım malzemeleri arasında bebek maması, aç tüket gıdalar ve konserve ürünler yer alıyor. Haber Merkezi

