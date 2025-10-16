Neyin hazırlığı? 16 Bakanlığa yeni başkanlık

16 Ekim 2025 Tarihli ve 33049 Sayılı Resmî Gazete yayınlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yapılan değişiklikle, Millî Savunma Bakanlığı hariç 16 bakanlığın teşkilat yapısına “Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı” adında yeni bir birim eklendi.

Söz konusu kararnameye göre, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı, afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hâline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemlerin diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirilmesini sağlayacak. AA

