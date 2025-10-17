"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İlaç sevkiyatları durdu

17 Ekim 2025, Cuma 20:38
Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, ilaç kuru beklentisi sebebiyle eczanelerin çok ciddi ilaç yokluğu ile karşı karşıya olduğunu söylerek, “İlaç firmaları depolara ilaç sevkiyatlarını durdurdu” dedi.

Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, ilâç kuru beklentisi sebebiyle eczanelerin çok ciddî ilâç yokluğu ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Kılıçcıgil, “İlâçta bir euro kuru güncellenmesi beklentisi oluştu. Bununla birlikte doğal olarak ilâç firmaları depolara ilâç sevkiyatlarını durdurdu. Depolardan eczanelere ilâcı azaltarak vermeye başladılar” dedi. Kılıçcıgil, en son 2024 yılında ilâç kuru güncellemesi yapıldığını ifade ederek depoların eczanelere ilâç sevkiyatını azalttığını kaydetti. İlaç firmalarının da depolara ilâç sevkiyatını durdurduğunu aktaran Kılıçcıgil, eczanelerin ilâç temininde sıkıntı yaşadığını söyledi.

İlaç yokluğu ile karşı karşıyayız

Kılıçcıgil, şunları kaydetti: “Çok ciddî olarak ilâç yokluğu ile karşı karşıyayız. 300 kalem olarak ifade ediliyor genel olarak bu rakam her gün olarak değişiyor. Depolarla sürekli istişare halindeyiz. Şu anda birçok ilâç kaleminde ilâç yokluğu ile karşı karşıyayız. Ecza depolarından eczanelere ilâç sevkiyatı ‘durma noktasına geldi’ diyebiliriz. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şu andaki mevcut stoklarımız, eczane stoklarıyla bu işin döndüğünü söyleyebilirim ama tabiî ki rutinde bulunmayan ilâçlar var. Özellikle kanser ilâçları… Bu tip ilâçlarda temin konusunda çok ciddî sıkıntılar yaşıyoruz. Sonbahar ve kış aylarının ilk dönemlerinde ilâçlarla ilgili sıkıntı oluyor. Bunun temel sebebi de ilâçta beklenen euro kuru güncellemesi. Bununla birlikte doğal olarak ilâç firmaları depolara ilâç sevkiyatlarını durdurdu. Depolardan eczanelere ilâcı azaltarak vermeye başladılar.”

Edirne - anka

    Sosyal yaralara acil neşter şart - Ne oluyor Türkiye’ye, ne oluyor bize?

