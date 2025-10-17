Mülâkat mağdurlarından mahkeme kararlarına tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Bu yıl son mülakatları yaptık. Mülâkatlara itiraz eden kişiler hemen dilekçe versin. Önlemlere rağmen haksızlık olduğunu düşünenler dava açabilir" açıklamalarının ardından 'Mülâkat Değerlendirmelerinde Mağduriyet Yaşayan' öğretmenler birçoğu dava açtı. Ancak öğretmenler, mahkemelerin benzer durumdaki kişiler için farklı kararlar verdiğini, bu sebeple yargı kararları sonucunda da mağdur olduklarını savunuyor.

Mülâkat mağduru öğretmen Tuba Taş, mülâkat sonuçlarına karşı açtığı davayı gören idare mahkemesinin davayı reddettiğini, başka bir mahkemenin ise benzer davaları kabul ettiğini anlatarak, "Ben adaleti bulmak için, hakkımı almak için mahkemelere başvuruyorum ancak onlar arasında da bir birlik yok. Ben hakkımı nerede arayayım şimdi? Bu farklılıklar neden?" dedi. Ankara - Anka

