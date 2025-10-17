Sosyal yaralara acil neşter şart - Ne oluyor Türkiye’ye, ne oluyor bize?

CEZAEVLERİNDE DOLULUK ORANI %138'E ULAŞTI. 400 BİN TUTUKLUDAN ÜÇTE BİRİ UYUŞTURUCUDAN YATIYOR. BU VAHİM TABLO KARŞISINDA; ADALET, AİLE, EĞİTİM VE İÇİŞLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, İKTİDARIN ACİL ÇÖZÜMLER ÜRETMESİ GEREKİYOR.

Sanal kumar salgına dönüştü

ÜÇTE BİRİ UYUŞTURUCUDAN YATIYOR

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Türkiye’deki cezaevlerinde doluluk oranının yüzde 138 olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Portekiz’in toplamından fazla. Cezaevlerimizin toplam kapasitesi 304 bin 886. 400 bin tutuklu ve hükümlünün üçte biri uyuşturucu suçlarından hapiste! Ne oluyor bize? Ne oluyor Türkiye’ye?" diye sordu.

SANAL KUMAR GELECEĞİMİZİ KARARTIYOR

Kılıç: "Bir başka vahim tablo; yasadışı bahisler… Sektörel büyüklük, 100 milyarlarca liranın üzerine çıktı. Birçok yasadışı bahis firmasının büyüklüğü, bakanlık bütçelerini aşmış durumda. Hem de bahis adı altında kumar oynatıyorlar. Birçoğu üniversite öğrencisi milyonlarca insanımız, küçük çıkarlar karşılığında suça bulaşmış durumda. Yazık bu çocuklara! Yazık, üç beş kuruş ek gelir uğruna yanan yarınlarına" dedi.

Cezaevleri eza evleri oldu

Meclis Genel Kurulu’nda cezaevlerinin durumuna ilişkin konuşan CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer de, "Bugün hapishanelerin toplam kapasitesi 300 bin, cezaevlerinde tutulanların sayısı 400 bin. insanlık dışı şartlarda adeta yaşama mücadelesi veriliyor. Yatak bulamayan, geceyi koridorlarda, dolap ve tuvalet önlerinde geçiriyor. Sağlık hakkına ulaşamayan, ilâçsız hastalık atlatmaya çalışıyor. Haftada bir kapalı görüş hakkını kullanmak isteyen aylarca bekliyor" dedi.

***

SOSYAL YARALARA ACİL NEŞTER ŞART

Türkiye’de cezaevleri yüzde 138 doluluk oranına ulaştı. Uyuşturucu ve yasadışı bahis suçları toplumu tehdit ediyor. YRP’li Kılıç, “Ne oluyor bize, ne oluyor Türkiye’ye?” diye sordu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, Türkiye’deki cezaevlerinde doluluk oranının yüzde 138 olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Çok acı bir Türkiye gerçeğine dikkatlerinizi çekiyorum; cezaevlerimizde yatacak yer yok. Merkezi konumdaki birçok cezaevinde mahkumlar nöbetleşe yatıyor. Türkiye cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Portekiz’in toplamından fazla. Cezaevlerimizin toplam kapasitesi 304 bin 886. Cezaevlerimizde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı 420 bin 904 kişi. Doluluk oranı yüzde 138! Ne oluyor bize? Ne oluyor Türkiye’ye?”

Uyuşturucu ve bahis suçları alarm veriyor

“Daha da vahimi; 420 bin tutuklu ve hükümlünün üçte biri uyuşturucu suçlarından hapiste!” diyen Kılıç, “Bu vahim tablo; sadece Adalet Bakanı’nın değil, Adalet, Aile, Eğitim ve İçişleri başta olmak üzere tüm kabinenin birlikte çalışması gereken bir tablodur. Bir başka vahim tablo; yasadışı bahisler… Sektörel büyüklük, 100 milyarlarca liranın üzerine çıktı. Birçok yasadışı bahis firmasının büyüklüğü, bakanlık bütçelerini aşmış durumda. Hem bahis adı altında kumar oynatıyorlar. Hem vergi kaçırıyorlar. Hem de hesaplarını kullandıkları milyonlarca vatandaşımızın kişisel verilerini yurt dışındaki suç ortaklarıyla paylaşıyorlar. Birçoğu üniversite öğrencisi milyonlarca insanımız, küçük çıkarlar karşılığında suça bulaşmış durumda. Yazık bu çocuklara! Yazık, üç beş kuruş ek gelir uğruna yanan yarınlarına” ifadelerini kullandı.

Cezaevleri eza evleri

Meclis Genel Kurulu’nda cezaevlerinin durumuna ilişkin konuşan CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi( TBMM) Genel Kurulu’nda cezaevlerinin durumuna ilişkin konuştu. Özer, “Bugün hapishanelerin toplam kapasitesi 300 bin, cezaevlerinde tutulanların sayısı 400 bin. Yani kapasitenin çok üzerinde insanlık dışı koşullarda adeta yaşam mücadelesi veriliyor. Yatak bulamayan, geceyi koridorlarda, dolap ve tuvalet önlerinde geçiriyor. Sağlık hakkına ulaşamayan, ilaçsız hastalık atlatmaya çalışıyor. Haftada bir kapalı görüş hakkını kullanmak isteyen, görüş için verdiği isimlerin onayını aylarca bekliyor” dedi.

Ankara - Anka

***

Ürküten sonuçlar

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI 202 BİNİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülkede suça sürüklenen çocuk sayısındaki endişe verici artışı gözler önüne serdi. Yalnızca 2024 yılında 202 bin 785 çocuk, suç işlediği iddiasıyla güvenlik birimlerine getirildi; bu, bir önceki yıla göre yüzde 13’lük bir artış demek. Çocukların karıştığı suçların başında yaralama (%40.4), hırsızlık (%16.6) ve uyuşturucu (%8.2) geliyor.

Cumhuriyet’in haberine göre uzmanlar, suç oranındaki bu yükselişin temel sebebinin sosyal ve ekonomik problemler olduğunu belirtiyor. Raporda, 3.2 milyon çocuğun okul dışında kaldığı Türkiye’de, organize suç örgütlerinin ceza indiriminden yararlanmak için çocukları tetikçi olarak kullandığı vurgulandı.

Rapor, eğitim, adalet ve sosyal hizmet kurumları arasındaki kopukluğun, çocukları koruyacak sosyal ağları yok ettiğini gösteriyor.

Haber Merkezi