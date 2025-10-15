İmralı’ya Bahçeli gitsin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de oluşturulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kapsamında, İmralı’da Abdullah Öcalan’la yapılması gündeme gelen görüşmelere tepki gösterdi.

Erbakan, “Eğer Abdullah Öcalan’la bir görüşme yapılacaksa bunu bizzat Sayın Devlet Bahçeli yapsın. Sayın Bahçeli bütün bu süreci başlatan ve Öcalan’la görüşülmesi gerektiğini ifade eden, Öcalan’ın görüşleri çok önemlidir diyen bir kimse olarak İmralı’ya gitsin ve Öcalan’la baş başa görüşsün. Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin. Sonrasında da kendisi gelip komisyonu bilgilendirsin” dedi. Ankara - Anka

