ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Pakistan ve Afganistan arasındaki 48 saatlik ateşkes uzatıldı

17 Ekim 2025, Cuma 20:29
Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkesin taraflar arasında Katar'ın başkenti Doha'da yarın başlaması beklenen müzakerelerin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Dawn gazetesinin ismi paylaşılmayan üst düzey bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberine göre, Pakistan ve Afganistan arasındaki 48 saatlik ateşkes uzatıldı.

Ateşkesin Doha'daki görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığını belirten kaynak, görüşmelerin yarın başlamasının beklendiğini söyledi.

Kaynak, ateşkesin Afganistan'ın talebi üzerine uzatıldığını öne sürdü.

Öte yandan, Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ismi paylaşılmayan Katar'daki kaynaklara dayandırılarak paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, ateşkesin Doha'da yarın başlaması planlanan görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığı aktarılarak, bunun Pakistan'ın isteği üzerine olduğu iddia edildi.

Müzakerelerin ne zaman sonlanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan, "TTP örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı. Ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

AA

