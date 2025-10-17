"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

İsrail durmuyor! Futbol oynayan çocuklara ateş açtı, 1 çocuk öldü

17 Ekim 2025, Cuma 11:17
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da okul bahçesinde futbol oynayan çocuklara açtığı ateşte ağır yaralanan 11 yaşındaki Filistinli çocuk öldü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Er-Rihiyye kasabasında, okul bahçesinde futbol oynayan Filistinli çocuklara ateş açtı.

Saldırıda çocuklardan biri leğen kemiğinden ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Muhammed Behçet el-Hallak isimli 11 yaşındaki Filistinli çocuğun öldüğü belirtildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Cenin'e bağlı Kabatiye kasabasına baskın düzenledi. Baskın sırasında askerlerin ateş açtığı bir öldü, evine baskın düzenlenen bir Filistinli ise gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin, Kudüs yakınlarındaki Kefr Akab mahallesine düzenlediği baskında bir Filistinliyi bacağından vurduğu kaydedildi. Yaralı Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

AA

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2026 Yılı Hac Organizasyonu için sağlık personeli başvuruları başladı

    İsrail durmuyor! Futbol oynayan çocuklara ateş açtı, 1 çocuk öldü

    Bursa'da ana su kaynağı iki baraj kurudu

    Ek hava savunma sistemlerinin tedariki için Washington'da

    Filistinli esirlerin naaşlarındaki işkence izleri için uluslararası soruşturma çağrısı

    İsrail mahkemesi, Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin tutukluluk süresini 6 ay daha uzattı

    İsrail, cesetlerinin teslimi için Gazze'ye kurtarma ekipmanlarının girişine izin vermiyor

    BM: Gazze'ye tüm geçişler açılmalı

    Sosyal yaralara acil neşter şart - Ne oluyor Türkiye’ye, ne oluyor bize?

    İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'deki saldırılarda 23 Filistinli daha şehit oldu!

    Toplumun temeli aile, Eskişehir’de konuşulacak

    Nur’un Manevi Avukatı: Ahmet Feyzi Kul

    Gazze'ye 15 Ekim'de sadece 480 yardım tırı girdi

    Türkiye, kirli hava soluyor

    Yeni Asya Neşriyat İzmir Fuarı’nda

    Sırbistanlı genç de Müslüman oldu

    İstanbul’da yaşamanın maliyeti 100 bin TL’yi aştı

    Filoya katılan vekillerden iktidara tepki: “İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURUN”

    Gıda krizi hayatî mesele - 733 milyon insan açlıkla mücadele ediyor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sosyal yaralara acil neşter şart - Ne oluyor Türkiye’ye, ne oluyor bize?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'deki saldırılarda 23 Filistinli daha şehit oldu!
    Genel

    MEB’den Cuma namazı talimatı
    Genel

    Toplumun temeli aile, Eskişehir’de konuşulacak
    Genel

    Filoya katılan vekillerden iktidara tepki: “İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURUN”
    Genel

    Sırbistanlı genç de Müslüman oldu
    Genel

    İtibardan tasarruf yok
    Genel

    İsrail, bir kez daha ateşkesi ihlal etti: Lübnan'a 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.