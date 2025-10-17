İsrail durmuyor! Futbol oynayan çocuklara ateş açtı, 1 çocuk öldü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da okul bahçesinde futbol oynayan çocuklara açtığı ateşte ağır yaralanan 11 yaşındaki Filistinli çocuk öldü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Er-Rihiyye kasabasında, okul bahçesinde futbol oynayan Filistinli çocuklara ateş açtı. Saldırıda çocuklardan biri leğen kemiğinden ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Muhammed Behçet el-Hallak isimli 11 yaşındaki Filistinli çocuğun öldüğü belirtildi. İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Cenin'e bağlı Kabatiye kasabasına baskın düzenledi. Baskın sırasında askerlerin ateş açtığı bir öldü, evine baskın düzenlenen bir Filistinli ise gözaltına alındı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin, Kudüs yakınlarındaki Kefr Akab mahallesine düzenlediği baskında bir Filistinliyi bacağından vurduğu kaydedildi. Yaralı Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. AA

Okunma Sayısı: 256

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.