ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Türkiye başrol oyuncusu olamadı

17 Ekim 2025, Cuma 17:46
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Gönül isterdi ki, Türkiye’nin başrol oynayacağı, Trump’ın senaryosunu yazıp ve başrol oyuncularını seçeceği bir senaryo değil de Türkiye’nin hem senaryoyu yazan, hem de kendisinin başrol oyuncusu olacağı bir süreç işleyebilseydi. Ama bu olmadı, AK Parti iktidarının da böyle bir niyetinin olmadığını üzülerek gördük. Trump hiçbir şekilde dost olamaz. Trump’ın tayin edeceği planlardan bu coğrafyaya bir hayır gelmesi, bir barış gelmesi kesinlikle söz konusu değil. Netanyahu’nun kendisine hediye ettiği barış güvercinini tam bir tiyatro olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

Ankara - Anka

 

