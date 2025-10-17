Haklısınız dediler, zam vermediler

Memur-Sen, kamu çalışanlarının maaş adaleti, gelir dağılımı ve enflasyon farkı konularında yaşadığı mağduriyetleri dile getirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde eylem düzenledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, “Bize masada ‘haklısınız’ dediler. ‘Maaş ve ücretlerde dengesizlik oluştu’, ‘çalışma hayatında huzursuzluğun sesi yükselmeye başladı’ dediler. Fakat sorunu masada çözme imkânı heba edildi, problemi büyütecek anlayışta ısrar edildi. Ve müdahale edilmezse; önümüzdeki yıl ilk maaş gününde bu sıkıntı daha da görünür olacak ve büyüyerek devam edecek” dedi. ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 235

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.