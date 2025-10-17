Haklısınız dediler, zam vermediler

Memur-Sen, kamu çalışanlarının maaş adaleti, gelir dağılımı ve enflasyon farkı konularında yaşadığı mağduriyetleri dile getirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde eylem düzenledi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, “Bize masada ‘haklısınız’ dediler. ‘Maaş ve ücretlerde dengesizlik oluştu’, ‘çalışma hayatında huzursuzluğun sesi yükselmeye başladı’ dediler. Fakat sorunu masada çözme imkânı heba edildi, problemi büyütecek anlayışta ısrar edildi. Ve müdahale edilmezse; önümüzdeki yıl ilk maaş gününde bu sıkıntı daha da görünür olacak ve büyüyerek devam edecek” dedi.
ANKARA - MEHMET KARA