"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Filistinli esirlerin naaşlarındaki işkence izleri için uluslararası soruşturma çağrısı

17 Ekim 2025, Cuma 10:53
Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında teslim alınan Filistinlilerin naaşlarında işkence ve infaz izlerine rastlanmasının ardından İsrail’in işlediği suçlarla ilgili acil bir uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin teslim ettiği şehit cenazelerinde görülen dehşet verici manzaralar ve üzerlerinde açıkça görülen işkence, kötü muamele ve infaz izleri; işgal ordusunun suçlu ve faşist doğasını, ayrıca bu varlığın ulaştığı ahlaki ve insani çöküşü açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hamas, "İşgalcilerin yaşayanlar ve ölüler arasında ayrım yapmadığını, Filistinli halkına karşı işlediği iğrenç suçların soykırıma düzeyinde" olduğunu belirtti.

Uluslararası insan hakları örgütlerine, Birleşmiş Milletlere ve İnsan Hakları Konseyine çağrıda bulunan Hamas, "bu iğrenç suçların belgelenmesi, bu suçlar hakkında acil ve kapsamlı bir soruşturma açılması ve işgal liderlerinin adalete teslim edilmesini" istedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim Cuma günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'in şimdiye kadar 120 Filistinlinin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim ettiğini, naaşların üzerinde darp, işkence, elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin olduğunu açıklamıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi bünyesinde bulunan Adli Tıp Kurumu Müdürü Ahmed Dıhayr da, İsrail'in ateşkes ve esir takası mutabakatı kapsamında teslim ettiği cenazelerde işkence izlerinin tespit edildiğini, "naaşlarda işkence izleri ve gözlerinin uzun süre kapalı tutulduğunun belirtileri olduğunu" söylemişti.

AA

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2026 Yılı Hac Organizasyonu için sağlık personeli başvuruları başladı

    İsrail durmuyor! Futbol oynayan çocuklara ateş açtı, 1 çocuk öldü

    Bursa'da ana su kaynağı iki baraj kurudu

    Ek hava savunma sistemlerinin tedariki için Washington'da

    Filistinli esirlerin naaşlarındaki işkence izleri için uluslararası soruşturma çağrısı

    İsrail mahkemesi, Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin tutukluluk süresini 6 ay daha uzattı

    İsrail, cesetlerinin teslimi için Gazze'ye kurtarma ekipmanlarının girişine izin vermiyor

    BM: Gazze'ye tüm geçişler açılmalı

    Sosyal yaralara acil neşter şart - Ne oluyor Türkiye’ye, ne oluyor bize?

    İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'deki saldırılarda 23 Filistinli daha şehit oldu!

    Toplumun temeli aile, Eskişehir’de konuşulacak

    Nur’un Manevi Avukatı: Ahmet Feyzi Kul

    Gazze'ye 15 Ekim'de sadece 480 yardım tırı girdi

    Türkiye, kirli hava soluyor

    Yeni Asya Neşriyat İzmir Fuarı’nda

    Sırbistanlı genç de Müslüman oldu

    İstanbul’da yaşamanın maliyeti 100 bin TL’yi aştı

    Filoya katılan vekillerden iktidara tepki: “İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURUN”

    Gıda krizi hayatî mesele - 733 milyon insan açlıkla mücadele ediyor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sosyal yaralara acil neşter şart - Ne oluyor Türkiye’ye, ne oluyor bize?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'deki saldırılarda 23 Filistinli daha şehit oldu!
    Genel

    MEB’den Cuma namazı talimatı
    Genel

    Toplumun temeli aile, Eskişehir’de konuşulacak
    Genel

    Filoya katılan vekillerden iktidara tepki: “İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURUN”
    Genel

    Sırbistanlı genç de Müslüman oldu
    Genel

    İtibardan tasarruf yok
    Genel

    İsrail, bir kez daha ateşkesi ihlal etti: Lübnan'a 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.