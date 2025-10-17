Erbakan’dan erken seçim çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir’de partisinin 3.Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Erbakan, “Bu iktidarın bu millete vereceği bir şey kalmadığını en yüksek sesle ifade ediyorum. Bu millete yapacakları en büyük iyilik, 2026 yılında seçim sandığını milletin önüne koymaktır. Bir erken seçim yapmaktır. 20 senede yapılanlar ortada. Başkanlık sistemine geçip de bütün yetkileri elinize aldıktan sonra veriler ortada, yapılanlar ortada. İktidarda kalmaya devam ederseniz önümüzdeki üç senede yapacaklarınız Orta Vadeli Program’da ortada. Borçtan, faizden, zamdan, vergiden başka bir şey millete vaat etmiyorsunuz. Öyleyse çekilip gitmenin zamanı gelmiş de geçiyor, bir an önce bırakın” dedi. İzmir - Anka

Okunma Sayısı: 262

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.