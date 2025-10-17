"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Erbakan’dan erken seçim çağrısı

17 Ekim 2025, Cuma 20:41
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir’de partisinin 3.Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Erbakan, “Bu iktidarın bu millete vereceği bir şey kalmadığını en yüksek sesle ifade ediyorum. Bu millete yapacakları en büyük iyilik, 2026 yılında seçim sandığını milletin önüne koymaktır. Bir erken seçim yapmaktır. 20 senede yapılanlar ortada. Başkanlık sistemine geçip de bütün yetkileri elinize aldıktan sonra veriler ortada, yapılanlar ortada. İktidarda kalmaya devam ederseniz önümüzdeki üç senede yapacaklarınız Orta Vadeli Program’da ortada. Borçtan, faizden, zamdan, vergiden başka bir şey millete vaat etmiyorsunuz. Öyleyse çekilip gitmenin zamanı gelmiş de geçiyor, bir an önce bırakın” dedi.

İzmir - Anka

