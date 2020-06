Hür medya herkese lâzım

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK’nın çıkarttığı “Türkiye’de gazeteciliğin geleceği” raporuyla ilgili, Independent Türkçe’ye konuştu.

Hazırlanan raporun başlıca konuları; pandemi sonrasında oluşan şartlar, sosyal medyanın yaygınlaşmasının geleneksel medyaya etkisi ve gazeteciliğin geleceği, mesleğin sağlıklı icra edilebilmesi için devletin yapması gerekenler. Raporla neyi amaçladıklarını anlatan Dim, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm unsurlarıyla; siyaset üstü, siyaset dışı bir yaklaşımla -ki bir gün herkese objektif, özgür medya lazım olacak. Her siyasi için bu gereçli değil mi; her kamu görevlisi için bu geçerli. Siyaset üstü bir bakış açısıyla, Türk medyasının tüm unsurlarıyla –bakın ayırmaksızın söylüyorum- yeni döneme, yeni çağa hazırlanması gerekiyor. Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor her şeyden önce. Bunun yanı sıra dijital dönüşüm aşamasında tüm medya kuruluşlarına katkıda bulunması gerekiyor. Biz Küresel Gazeteciler Konseyi olarak insiyatif almaya da hazır olduğumuzu değişik vesilelerle ifade ettik” şeklinde konuştu.