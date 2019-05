'İBB'deki kiralık araçlardan yıllık 80 milyon TL tasarruf edilebilir'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, belediyenin toplam 1717 tane araç kiraladığını söyledi. Balyalı, "Sadece kiralık araçlarımızı ihtiyaca göre düzenlesek bile yılda en az 70-80 milyon TL civarında bir kaynak açığa çıkartırız” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin mayıs ayı oturumunda 2018 yılı kesin hesabı da oy çokluğu ile kabul edildi.

Büyükşehir belediyesinin toplam 1717 tane araç kiraladığını söyleyen İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB’de resmi rakamlara göre memurlar dahil çalışan sayısının 13 bin 655 kişi olduğuna dikkat çekti.

1717 tane kiralık araba olduğunu vurgulayan Balyalı “Bu sayılara bakarak Büyükşehir Belediyemizde her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor. Sadece kiralık araçlarımızı ihtiyaca göre düzenlesek bile yılda en az 70-80 milyon TL civarında bir kaynak açığa çıkartırız” dedi.

'FİRMALAR ALACAKLI'

Şu anda 500’den fazla firmanın İBB’den alacaklı durumda olduğuna dikkat çeken Balyalı ,“Bunların 300’den fazlası aslında çok düşük alacakları olmasına rağmen belediyemizin kapısına her gün gidip geliyorlar. Çoğu firma 6 aydan beri buradan neredeyse doğru düzgün bir ödeme alamıyor. Bu sürece şahit oldum. Çok sayıda firma geliyor ödeme istiyor ama ne yazık ki ödeme sıkıntısı var çünkü bütçe her ay açık veriyor. Gelirlerimiz giderlerimizden her ay ortalama 500 milyon civarında eksi veriyor” diye konuştu.

‘KASADA PARA YOKKEN ÇEK VERMİŞİZ'

Balyalı ‘Bilançomuza göre kasamızda 2018 yılı sonunda sadece 102 milyon lira varken piyasaya vermiş olduğumuz çeklerin ve ödeme emirlerinin toplamı 508 milyon lira. Yani kasamızda para yokken dışarıya karşılıksız olarak çek ve ödeme emri vermişiz. Bu İBB gibi önemli kuruluşlara yakışmayan işler bence mali anlamda. Bu mali anlayıştan İBB yönetiminin çıkması gerekiyor. 23 Haziran sonunda da inşallah bu olacak” dedi.

Kaynak: İndependent Türkçe