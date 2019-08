İddiaların ispatı gerekir

Gazeteci – Yazar Muharrem Sarıkaya, HDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasının AKP içinde nasıl savunulduğunu anlattı ve çelişkileri yazdı.

Yazısında Avrupa Komisyonu’nun danışma organı Venedik Komisyonu üyesi Osman Can’ın konuyla ilgili görüşlerine yer veren Sarıkaya şunları kaydetti:

“Bünyesinde AİHM’ni de barındıran Avrupa Komisyonu’nun danışma organı Venedik Komisyonu üyesi Osman Can da konunun yargının siyasî parti kararı değil, idari karar olduğunu belirtti… Can, İçişleri Bakanı’nın “terör nedeniyle uzaklaştırmayı” düzenleyen Belediye Yasası’nın 45’inci maddesine atıf yaptığını da hatırlatıp ekledi: “Bu durumda bile her halükârda görevden alınma gerekçesi terörle ilgili, görevi sebebiyle suçun işlenmiş olması gerekir. Eğer göreviyle ilgili terör suçu işlenmişse yargısal denetime tabi tutulur, sonrasında iki ayda bir duruma bakılıp karara varılır. O durumda da Belediye Yasası işletilir ve Belediye Meclisi içinden seçim yapılır. Aslolan seçilmiştir…” Osman Can, “terör örgütleriyle iltisaklı olma iddiasıyla hukuk konuşmanın imkansız olduğunu” da vurgulayıp devam etti: “Onun dışında ‘tespit edilmiştir’ şeklinde suç isnatları da araştırılmalıdır. ‘Haklarında soruşturma ve kovuşturma vardır’ demek yetmez. Hiç kimse Anayasa ve yasaların üzerinde değildir, asıl olan yargı kararıyla bunun ispatıdır.”

İstanbul - Yeni Asya