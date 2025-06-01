Ehliyet affına veto

Meclis gündemindeki Karayolları Trafik Yasası Teklifi’nde tartışılan “ehliyet affı”na hükümet olumlu yaklaşmadı. Son yıllardaki ihlaller sonucunda toplam 689 bin 946 ehliyete el koyulduğunu açıklayan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, “2023’te bir ehliyet affı çıkarmışız, 31 bin ehliyeti iade etmişiz, ama bu 2023’te trafikten ölümleri artırmış sadece” dedi.

AF, ÖLÜMLERİ ARTTIRDI 2023’teki ehliyet affının Cumhurbaşkanı’nca 2021’de açıklanan Karayolları Trafik Strateji Belgesindeki hedeflere zarar verdiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı, “Ehliyet affı 2023’te trafikten ölümleri artırmış sadece. 2021’de Sayın Cumhurbaşkanı Strateji Belgesi yayınlıyor; 2023 ile 2024 arasında çok ciddi bir can kaybında artış var, sonra 2024’te tekrar düşürmeye başladık” açıklamasını yaptı.

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