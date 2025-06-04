Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Sana düşen ancak tebliğden ibârettir. Hesap görmek ise Bize aittir. Ra’d Suresi: 40 HADİS: Allah’tan faydalı bir ilim isteyiniz. Faydasız ilimden de Allah’a sığınınız. Camiü’s-Sağir, No: 2351

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