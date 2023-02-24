İnşaat projelerinde acele edilmesin

Uzmanlar enkaz kaldırma ve BİNA hasar tespitinde temkinli olunması ve inşaat projelerinin acele edilmemesi konusunda uyarıyor.

6 Şubat’ta 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından 20 Şubat’ta Hatay’da 6,4 bir deprem daha meydana geldi. Bu depremler 43 binden fazla insanın hayatına mal olurken, geride yüz binden fazla yaralı bıraktı. Depremin ardında bıraktığı yıkım, yalnızca can kaybı ve yaralılarla sınırlı değil, insanların başlarını soktukları evleri yıkıldı, ya da oturulamaz hale geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon 250 bin binanın incelendiğini 164 bin 321 binanın yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Bina hasar tespitinin bu kadar hızlı biçimde yapılması, ardından 270 bin konutluk inşaat projelerinin başlayacağının duyurulması “bu kadar hızlı tespit mümkün mü? ve sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar bu konuda farklı düşünse de ortak kanaat hasar tespiti ve enkaz kaldırmada daha dikkatli olunması yönünde.

‘270 BİN KONUT YETERLİ DEĞİL’

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Özer Akkuş, deprem bölgesinde yapılan hızlı hasar tespitinin ön tespit olduğunu hatırlatarak, “Orta hasarlı binaların hasar tespitinin yeniden yapılmasında fayda var” uyarısında bulundu. Akkuş: “İnşaat çalışmalarına hızla başlanması, depremzedelerin bir an önce kalıcı konutlara yerleştirilmesiyle alakalı. 99 depremi sonrasında önce insanlar çadır ya da konteynıra veya geçici tek katlı evlere yerleştirilmişti. Şimdiyse anladığımız kadarıyla geçici konut yerine kalıcı konutlara geçilmesi planlanıyor. Ancak ilan edilen 270 bin konut eğer ilk etap için değilse, yeterli değil bunu belirtmem gerekiyor.”

‘BU KADAR ACELE İNŞAAT PROJESİNE GEÇMEK DOĞRU DEĞİL’

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Akkuş, inşaat projelerinin hayata geçirilmesindeki acelenin arkasında depremzedelerin mağduriyetini hızla giderme çabası olabileceğini ifade etse de bunun doğru olmadığını belirten uzmanlardan da var. Bunlar da biri de TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Engin Çörüşlü. Çörüşlü, “Elimize ulaşan görüntülerde enkaz kaldırma çalışmalarında asbest başta olmak üzere gerekli önlemlerin gözetilerek döküm alanının seçilmediğini görüyoruz. Hemen inşaat projelerine girişmek doğru değil, kanalizasyon, tesisat sistemi, toprak yapısı, fay hattına mesafe gibi uygunluk kriterleri uyarınca uzmanlardan görüş alınarak alanlar seçilmeli değerlendirmesinde bulundu.” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi