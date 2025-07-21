Çiftçi üretimden uzaklaştırıldı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Maalesef gördük ki bilinçli politikalarla Türk Çiftçisi üretimden uzaklaştırılıyor!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin saha programı kapsamında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen buğday hasadına katıldı. Hasat sonrası tarlada açıklamalarda bulunan Uysal, Türkiye’de tarım politikalarının çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını belirtti. Türkiye’de tarımın temel yapısal sorunlarının çözülmediğini ve üreticinin yalnız bırakıldığını vurgulayan Uysal, “Maalesef gördük ki bilinçli politikalarla Türk çiftçisi üretimden uzaklaştırılıyor. Üreticinin sesi duyulmuyor, maliyetler karşılanmıyor, destekler yetersiz kalıyor” ifadelerini kullandı. Yurtdışından çiftçi ithal etmek zorunda kalacağız Uysal, iklime dair tehditlerin de tarımı daha kırılgan hale getirdiğine işaret etti: “Bu yıl yaşadığımız kuraklık ve don olayları bir uyarı niteliğindedir. Eğer tedbir alınmazsa önümüzdeki yıllarda daha derin kayıplar yaşayacağız.” 23 yıllık AKP iktidarının tarımda uyguladığı politikaların sonuçlarına dikkat çeken Uysal, “İktidarın aldığı rolün gereği olarak uygulanan politikaların sonunda Türkiye, yurtdışından çiftçi ithal etmek zorunda kalacaktır” diyerek uyarıda bulundu. ANKARA - MEHMET KARA

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