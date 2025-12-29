İnternet sansürü hız kesmedi

FreeWebTurkey’nin 2025 İnternet Sansürü Raporu yayınlandı. Rapora göre 2025’in ilk yedi ayında mahkemeler ve idarî kurumlar tarafından verilen kararlarla 1306 içerik ve 3 bin 330 URL erişime engellendi.

Sansür kararlarının özellikle gazetecilik faaliyetlerini ve sosyal medya paylaşımlarını hedef aldığı dikkat çekti. Mahkemeler ve idarî kurumlar tarafından verilen kararlarla, 2025’in ilk yedi ayında binlerce haber, sosyal medya paylaşımı ve hesap erişime engellendi. FreeWebTurkey’nin 2025 İnternet Sansürü Raporu’na göre, toplam 1.306 içerik hakkında erişim engeli kararı verilirken, 3.330 URL Türkiye’den erişime kapatıldı. Erişim engellerinde ikinci sırayı ise çoğu zaman somut açıklamalar içermeyen gerekçeler aldı. “Kişilik hakları, marka hakları ve gecikmesinde sakınca bulunan hâller” gibi muğlak ifadelerle 443 içerik erişime engellendi. Bu gerekçe, toplam kararların yüzde 33,9’unu oluşturdu. Haber Merkezi

