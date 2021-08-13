"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Karadeniz'deki sel nedeniyle vefat sayısı 38'e yükseldi

13 Ağustos 2021, Cuma 21:30
Sağlık Bakanı Koca, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 can kaybı olduğunu bildirdi.

'Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim'
Kastamonu, Bartın ve Sinop 'Afet Bölgesi' ilan edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu ve Sinop'taki son duruma ilişkin bilgi verdi.

 

Kastamonu'da 32 can kaybı olduğunu bildiren Koca, 228 kişinin selden etkilendiğini, 12 kişinin hastanelerde tedavisine devam edildiğini açıkladı. Koca, 32 ambulans, 24 UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 unimog ile toplam 215 sağlık personelinin görev başında olduğunu bildirdi.

Sinop'ta ise 6 can kaybı olduğunu belirten Koca şunları kaydetti:

"Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesine nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında.

Bölgede tahliye çalışmaları sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada ise, Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sonrası 323 afetzedenin, Kastamonu'da da 925 kişinin tahliye edildiği, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 472 afetzedenin 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildiği, 418 afetzedenin yakınlarının yanına tahliye edildiği aktarıldı.

Açıklamada, barınma çalışmalarına ilişkin de şu bilgiler verildi:

"Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 577 kişilik kapasite ayrılmış olup, 604 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. Ankara'dan Kastamonu'ya sevk edilen 4 WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır. Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrılmış olup, 127 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop Ayancık ilçesine Sinop AFAD Lojistik Destek Depo'dan 100 battaniye gönderilmiştir. Bartın'da 10 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır."

"Bartın genelinde 3 köye, Kastamonu genelinde 117 köye ve Sinop'ta 86 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde 3 adet jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop merkezde 37 jeneratör hazırlanmıştır."

Açıklamada, Kastamonu'da yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü ve Azdavay Köprüsü'nün yıkıldığı, Valay-1 Köprüsü'nün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsü'nün yaklaşım dolgularında hasar meydana geldiği, söz konusu bölgelerde yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Kastamonu Devrekani ve Azdavay'a, Bartın Abdipaşa'da Derecik, Ulupınar ve Kadıoğlu, Karadiken ve Yeşilpazar mahalleleri ile Sinop Ayancık'ta Cevizli ve Türkeli'ne su verilemediği, sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğüne değinildi.

Haberleşme çalışmaları

Açıklamada, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmadığ, sel bölgesine 5 mobil baz istasyonu kurulduğu, 9 mobil baz istasyonu ve 2 acil iletişim aracının (WİFİ aracı) ise kurulumunun devam ettiği bilgisine yer verildi.

Sinop'ta selin ardından arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor

Bu arada, Sinop'ta sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Ayancık ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri hem havadan hem karadan yapılıyor.

Selden etkilenen Babaçay ve İncipınarı köylerinde yoğunlaşan çalışmalara, yöre halkı da destek veriyor.

Ulaşımın zor olduğu bölgelere traktörlerle ekipleri taşıyan vatandaşlar, onlara su desteğinde de bulunuyor.

Ekiplerce yaralı kurtarılan vatandaşlar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk ediliyor.

İlçe merkezinde de farklı kurum ve kuruluşlarca vatandaşlara su, gıda ve sağlık hizmeti desteği veriliyor.

Yağışların etkisini akşam kaybetmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 11 Ağustos'ta Bartın Ulus'a 302,4 mm, Kastamonu Küre'ye 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm, Bozkurt'a 126,5 mm, Sinop merkeze 83,8 mm, Ayancık'a 240,5 mm, Boyabat'a 76,6 mm, Dikmen'e 54 mm, Erfelek'e 78,6 mm, Gerze'ye 72,4 mm, merkeze 83,8 mm ve Türkeli'ne 88,8 mm yağış düştüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sel felaketlerinde Kastamonu'da 34 personel ve 7 araç ile 571 kişiye, Bartın'da 21 personel ve 7 araç ile 207 kişiye, Sinop'ta 15 personel 4 araç ile 55 kişi olmak üzere toplamda 70 personel ve 18 araç ile 833 kişiye psikososyal destek hizmetinin sunulduğu kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhmaller felaket getirdi - Bu binalara kim izin verdi?

    Temmuz ayında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

    Suriyeli mülteciler tedirgin

    Bu duruma artık ‘dur’ denmeli

    Yine IBAN verdiler

    Guterres: Afganistan kontrolden çıkıyor

    Felaketler altı ayda 77 milyar dolara mal oldu

    Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

    Karadeniz'deki sel nedeniyle vefat sayısı 38'e yükseldi

    Türkiye'nin salgın gündemiyle son 24 saati

    "3. seviye ulusal afet" ilan edildi

    'Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için operasyon başladı'

    Fatsa'da da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

    Telafisi zor yeni krizlerle karşı karşıya kalabiliriz

    Hani THK’nın uçabilecek uçağı yoktu

    İsrail işgalinin yeni hedefi: Nekbe'nin sembollerinden tarihi Lifta kasabası

    "Çocuklarla helalleşmeye başladık"

    Vaka sayısındaki artış hangi ilde hangi seviyede?

    Kısıtlamalar tekrar gündeme gelmeli

    Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tuzaklara dikkat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Cübbeli, sarığını saramayınca...
    Cevher İLHAN

    “Help Turkey!”
    Ahmet BATTAL

    Fındık fiyat tabanı ve AKP’nin tabanı
    Orhan Ali YILMAZ

    İnsan, neden rüya görür?
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin siyasî savrulmalar yaşıyorlar?
    Genel

    İhmaller felaket getirdi - Bu binalara kim izin verdi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Kalp gözü ne zaman açılır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.