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15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kardeşeli 2020 Kurban bağış fiyatlarını açıkladı

15 Haziran 2020, Pazartesi
14 yıldır mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine ulaşan Kardeşeli Derneği, 2020 yılı kurban kesim organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı.

Kardeşeli Derneği dünyanın dört bir yanına kurban bağışlarını ulaştırmaya devam ediyor. 14 yıldır mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine ulaşan Kardeşeli Derneği 2020 kurban bağış organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı. Başta ülkemiz olmak üzere İslâmî usûllere uygun ve veteriner kontrolünde Asya ve Ortadoğu ülkelerinde kurban kesimlerini gerçekleştiren dernek, bağışçılarına kurbanlık kesiminden dağıtımına kadar olan bütün süreci videolar halinde paylaşıyor.

VETERİNER KONTROLÜNDE

Yapılan bağışlarla kesilen vacip kurbanlar 2020 yılında, 12 ülke ve 97 farklı yoksul bölgede bulunan yetimhane, okul, medrese, huzur evleri, cezaevleri ve köylerdeki mazlum ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Bağış yapılan her kurban bağışı ise İslâmî usûllere uygun olarak veteriner kontrolünde kesiliyor ve Kardeşeli Derneği tarafından fotoğraf ve videolar aracılığı ile bağışçıları ile paylaşılıyor. 

GEÇEN YIL 11.165 KURBAN BAĞIŞI

Geçtiğimiz yıl 10 ülke ve 85 bölge olmak üzere 11.165 kurban bağışı ve 478.500 ihtiyaç sahibine kurban bereketi taşıyan dernek, birliği, beraberliği, hâli anlamayı, vefakârlığı ve paylaşmayı gösteren Kurban bağışı için 2020 yılı Küçükbaş kurbanlık fiyatı 585 TL, büyükbaş hisse fiyatı ise 485 TL olarak belirlendi. 

Faaliyet gösterilen ülkeler arasında ise Türkiye, Çad, Mali, Uganda, Bangladeş, Sri Lanka, Arakan, Yemen, Gazze, Suriye, Ürdün, Lübnan yer alıyor. 

Kurban bağışı nasıl yapılıyor?

Dernek; yardımseverlerin bağışları derneğe ulaştıktan sonra yardımseverleri arayarak vekâlet alıyor. Kurbanlar, uzman veteriner hekimler eşliğinde İslâmî usûllere uygun olarak kesiliyor. Kesildiğine dair mesaj olarak yardımseverlere bilgi veriliyor ve sonrasında resim ve videosu bağışçılar ile paylaşılıyor. 

Sizde mazlum coğrafyalarda bayramdan bayrama evine et giren, yoksullukla mücadele eden ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için www.kardeseli.org.tr/tradresinden ve 444 44 46 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

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