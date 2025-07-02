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2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Çirkin provokasyon

02 Temmuz 2025, Çarşamba
Sivil toplum kuruluşları, bir mizah dergisinde Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (ASM) yönelik karikatür yayımlanmasına sosyal medya hesaplarından tepki yağdırdı.

Kemâlâtın en güzel hali: Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam
Peygamberimizin (asm) Tevrat’taki vasıfları
Hak ve hakikat, nübüvvette ve Peygamberler elindedir
Peygamber Efendimizin (asm) hayatında uhuvvet-1
Hatemü’l-Enbiya ne demektir?
Peygamber Efendimize (asm) yönelik saygısızlığa tepkiler büyüyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’e -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. İletişim Platformu, “İfade ve basın özgürlüğü, İslâm’a ve İslâmî değerlere saldırmak için silah olarak kullanılamaz. Özgürlük sınırsızlık, sorumsuzluk, aklına her geleni sayfalara boca etmek demek değildir. Bu tahrik ve saldırıların tekrarlanmaması için gereken ne ise ivedilikle yapılmalı.” paylaşımında bulundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “Biz, O’nun (s.a.v) adını yüreğimize ve hayatımıza nakşeden bir nesiliz. Bu memlekette ‘mizah’ adı altında değerlerimize kin kusan bir dergi çıkacaksa ya kapısına kilit vursun ya da gerçek amacına dönsün” dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Leman Dergisinde Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- karikatürünün çizimini yapan çizerin gözaltına alındığını bildirdi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, derginin iki genel yayın yönetmeni, karikatürü çizen kişi ve sorumlu yazı işleri müdürü hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı. Başsavcılık, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.

Soruşturmada gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan müessese müdürü de polis ekiplerince gözaltına alındı. Derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni ile yazı işleri müdürünün de yurt dışında olduğu belirlendi.

Hukukî zeminlerde hesap sorulur

İstanbul Valisi Davut Gül, LeMan Dergisinde Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in -Aleyhissalatu Vesselam- karikatürize edildiği iddiaları üzerine verilen tepkilerin hukuk zemininden çıkmaması uyarısında bulundu. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnancımıza, Peygamber Efendimize (asm) yönelik yapılan her saygısızlık, hepimizin yüreğinde derin bir yara açmaktadır. Bu çirkin saldırılar asla fikir ya da mizah değil; doğrudan inançlarımızı hedef alan bilinçli ve sistematik provokasyonlardır. Devletimiz, hukukî süreçleri kararlılıkla yürütmektedir.

Sorumlulara hak ettikleri ceza verilmelidir 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karikatür çizimi yayımlayan dergiye tepki göstererek, şunları kaydetti: “Yapılan bu alçakça saygısızlığın hesabı hukuk çerçevesinde en kısa zamanda sorulmalı, sorumlulara hak ettikleri ceza verilmelidir. Geçmiş yayınlarında da aynı şekilde Müslümanları rencide eden, kutsallarımızla alay eden çizimlere yer veren sözde karikatür dergisinin bu tutumu hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğü ile gerekçelendirilemez.”

Dergi inkâr etti

Leman dergisi, karikatüre tepki gösterilmesi üzerine bir açıklama yaparak kendisini savunmaya çalıştı: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi, Peygamber Efendimizin tasviri yoktur, sürülen lekeyi kabul etmiyoruz.

İstanbul - aa / anka

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Derin bir provokasyonun yıl dönümü

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan olayın üzerinden 32 yıl geçti. Yazar ve sanatçılardan oluşan 33 kişi Sivas’ta kaldığı otelde yakılarak öldürüldü. Olaylar sonucunda 2 otel görevlisi ile 2 gösterici de ölmüş ve toplamda 37 kişi ölmüştü.

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’ta bulunan çoğunluğu Alevi ve sol görüşlü 51 kişilik grupta Aziz Nesin, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Asım Bezirci ve Nesimi Çimen gibi tanınmış isimler de bulunuyordu.

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