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Katar'ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye'nin yarası bizim yaramızdır

19 Şubat 2023, Pazar 14:50
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Casim Al Sani, iyi günde de kötü günde de Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Al Sani, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgelerindeki görüntülerin yürek parçaladığını belirten Al Sani, "Ancak Türk hükümetinin insanları enkazdan çıkarmak, yardım etmek ve destek olmak için sarf ettiği büyük çabaları da gördüm. Kalpleri ısıtan, rahatlatan sözlere tanık oldum. Toplumsal dayanışmayı ve evrensel duyarlılığı gördüm." dedi.

Bu yaranın kapanması için zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Al Sani, "Büyük bir yara, hepimize dokundu. Bu nedenle depremzedelerin umutlarını yeşertmek, onlara yardım etmek ve yeniden hayata döndürmek için öncekinden çok daha fazla dayanışma içinde olmamız gerekli." diye konuştu.

Katar'ın depremin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'ye destek olmak için harekete geçtiğini aktaran Büyükelçi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'nin hemen Türkiye ile hava köprüsü kurulması talimatını verdiğini ve tonlarca insani yardım malzemesinin uçaklarla sevk edilmeye başlandığını anlattı.

Katar Emiri'nin, depremlerin hemen ardından, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradığını sonra bizzat gelip felaketten sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider olarak dayanışmasını açıkça gösterdiğini ekleyen Büyükelçi, "Kardeşlik bunu gerektirir. İyi günde de kötü günde de Türkiye'nin yanındayız. Türkiye ile eşsiz ilişkilerimiz var. İki ülke de her zorlukta birbirinin yanında durdu. Ben Türkiye'nin bu zor dönemin üstesinden geleceğine ve iddialı vizyonu ve projelerini sürdüreceğine eminim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yarası bizim yaramızdır"

Katar'ın yaptığı yardımlardan bahseden Büyükelçi, şunları söyledi:

"Türkiye'nin yarası bizim yaramızdır. Burada siyasi düzeyden bahsetmiyorum, halktan bahsediyorum. Katar halkı ilk anlardan itibaren yardım için harekete geçti. Yardım kampanyaları ve çeşitli girişimler başlatıldı. Tüm hayır kurumları bu yolda çaba sarf etti. Acil insani yardım için başlatılan kampanyaya Emir Şeyh Temim yaklaşık 14 milyon dolar bağışladı. Bağışlar 46 milyon dolara ulaştı."

Bunların yanı sıra Büyükelçi Al Sani, Katar Kalkınma Fonu'nun, deprem felaketinin ilk gününden itibaren bölgede sahra hastaneleri kurduğunu, tıbbi malzeme, hasta ve yoğun bakım yatakları, kış destek paketleri ve gıda malzemeleri gönderdiğini ifade ederek, aynı yardımların Suriye'deki depremzedelere de yapıldığını kaydetti.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için oluşturulan insani hava köprüsünün halen çalıştığını ifade eden Al Sani, Katar İçişleri Bakanlığının, deprem bölgelerine Katar İç Güvenlik Gücü Uluslararası Arama Kurtarma Grubu'nun yanı sıra sahra hastanesi, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak ekipman ve teçhizat, insani yardım malzemesi, çadır ve kışlık giysilerin olduğu yardım kolileri gönderdiğini hatırlattı.

Oluşturulan insani hava köprüsüyle günde 2 ila 3 uçağın depremden etkilenen afetzedelere yardım taşıdığına dikkati çeken Al Sani, Katar'ın, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) tahsis ettiği 1020 çadırı, Ürdün'den Türkiye'ye götürmek üzere iki uçak tahsis ettiğini söyledi.

Al Sani, Katar Sağlık Bakanlığı ve Hamed Tıp Kurumunun, tonlarca tıbbi malzeme ve ilaç gönderdiğini, depremzedeler için 10 bin konteyner ev gönderimine başladığını aktardı.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Casim Al Sani, 15 Şubat'ta Katar İç Güvenlik Gücü Uluslararası Arama Kurtarma Grubu ile birlikte depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret etmişti.

Al Sani, 17 Şubat'ta da Katar Uluslararası Arama Kurtarma Grubu, Katar Kızılayı ve Katar Hayır Derneği çalışanlarıyla birlikte Türkiye ve Suriye'nin kuzeyindeki deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmuştu.

AA

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