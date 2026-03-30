Kazada şehit olduğu duyurulan polis memuru kalp masajı vesilesiyle hayatta

30 Mart 2026, Pazartesi 15:02
Başakşehir'de polis memurlarını taşıyan servis aracının karıştığı kazada 4'ü ağır 30 kişinin yaralandığı, kalbi duran polis memurunun kalp masajı vesilesiyle hayatta olduğu bildirildi.

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı. Kazaya karışan aynı yönde seyir halindeki 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Ekiplerin çalışması sonucu polis servis aracı ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından otoyoldaki trafik akışı normale döndü.

Kazanın ardından İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında şehit olduğu bildirilen polis memurunun kalp masajı vesilesiyle hayatta olduğu belirtilerek, "Polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Kazada 1'i ağır 17 polis memurunun yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Kazada, 4'ü ağır 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir." bilgisi verildi.

İstanbul Valisi Gül, kazada yaralananları hastanede ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile beraber, İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında devrilmesi sonucu yaralananların tedavi altına alındığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi​​​​​​​'ne gitti.

Gül, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin hastane yetkililerinden bilgi alarak yaralı ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA

    Kazada şehit olduğu duyurulan polis memuru kalp masajı vesilesiyle hayatta

    Adana'da bir binada patlama oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Milli Takım 649. maçında Dünya Kupası bileti için Kosova karşısında

    ABD, Katar'daki vatandaşlarını uyardı: "Hazırlıklı olun"

    Washington Post: Pentagon, İran'da haftalar sürecek kara harekatına hazırlanıyor

    Başakşehir'deki trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 16 polis yaralandı

    Adaleti yapboz tahtasına çevirdiniz

    İktidarın tehditlerine boyun mu eğeceksiniz?

    ABD, Trump’a karşı yürüdü

    Yemen'de sel felaketinde ölü sayısı 15'e yükseldi

    Gediz Nehri taştı

    İran: ABD-İsrail bağlantılı üniversiteler artık "meşru hedef"

    Yemen hükümeti Husileri uyardı

    Mısır'da tasarruf önlemleri: Sokaklar karanlığa büründü

    İçişleri Bakanlığı'ndan bazı illere "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    Meclis kürsüsünden anlamlı mesajlar - Bediüzzaman’ı anlamaya ihtiyaç var

    Pentagon endişeli

    Trump ne demek istedi?

    Karadeniz'de sürüklenen şüpheli cisimlerle igili açıklama

