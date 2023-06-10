Kişisel verilerin güvenliği sağlanmalı

Türkiye’deki devlet kurumlarındaki veri sızıntısına bir yenisi daha eklendi.

Sorgu.live adlı internet sitesi üzerinden, Türkiye’de yaşayan milyonlarca insanın kişisel verilerinin herkese açık biçimde yayımlamaya başladığı ortaya çıktı. Siteye ücretsiz üye olan kişiler, burada istedikleri kişilerin aile, akraba, GSM bilgilerine ulaşabiliyor. Siteye “VIP” yani özel üye olanlar ise bunun yanında e-okul vesika, tapu, adres ve T.C. kimlik bilgilerini elde edebiliyor. DW Türkçe muhabiri, kendi T.C. kimlik numarasıyla yaptığı sorgulamada bütün kişisel bilgilerine ulaşılabildiğini iddiasının doğru olduğunu tespit etti. Verileri herkese açık şekilde ulaşılabilir olanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi siyasilerin de yer aldığı görüldü. DW Türkçe’ye konuşan siber hukuk uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, hayati öneme sahip kişisel verilerin daha güvenli korunması gerektiğini belirterek, “E-devlet gibi sistemler kullanılacaksa o zaman bu verilerin daha güvenli şekilde saklanması, açıkların giderilmesi gerekiyor. Şimdi bu sızıntıya neden olan kamu görevlilerin soruşturulmalı” dedi.