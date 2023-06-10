"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Kişisel verilerin güvenliği sağlanmalı

10 Haziran 2023, Cumartesi 21:05
Türkiye’deki devlet kurumlarındaki veri sızıntısına bir yenisi daha eklendi.

Sorgu.live adlı internet sitesi üzerinden, Türkiye’de yaşayan milyonlarca insanın kişisel verilerinin herkese açık biçimde yayımlamaya başladığı ortaya çıktı. Siteye ücretsiz üye olan kişiler, burada istedikleri kişilerin aile, akraba, GSM bilgilerine ulaşabiliyor. Siteye “VIP” yani özel üye olanlar ise bunun yanında e-okul vesika, tapu, adres ve T.C. kimlik bilgilerini elde edebiliyor. DW Türkçe muhabiri, kendi T.C. kimlik numarasıyla yaptığı sorgulamada bütün kişisel bilgilerine ulaşılabildiğini iddiasının doğru olduğunu tespit etti. Verileri herkese açık şekilde ulaşılabilir olanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi siyasilerin de yer aldığı görüldü. DW Türkçe’ye konuşan siber hukuk uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, hayati öneme sahip kişisel verilerin daha güvenli korunması gerektiğini belirterek, “E-devlet gibi sistemler kullanılacaksa o zaman bu verilerin daha güvenli şekilde saklanması, açıkların giderilmesi gerekiyor. Şimdi bu sızıntıya neden olan kamu görevlilerin soruşturulmalı” dedi. 

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gaye Erkan’ı kim getirdi?

    Fiyat farkı hiç bu kadar yüksek olmamıştı

    Kişisel verilerin güvenliği sağlanmalı

    Dövizdeki artışı fırsatçılığa çevirmeyin

    Uygurlara “öncelikli mülteci” statüsü verilsin

    İlaçta kriz kapıda

    5 işçinin şehit olduğu MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

    Türkiye Kupası'nda final heyecanı

    Kaçak kurbanlıkların sahiplerine idari para cezasını uygulanıyor

    Erzincan'da iki tırın çarpışması sonucu yangın çıktı

    Meteoroloji'den İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'ya uyarı

    İtalyan özel kuvvetleri, alıkonulan Türk kargo gemisini kurtardı

    Somali'de oyun parkında patlama: 22 çocuk öldü

    Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti

    MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

    "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı" ABD Kongresine sunuldu

    Konya'nın Derbent ve Kadınhanı ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı

    Karamollaoğlu: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz

    Şampiyonlar Ligi'nde dev final bugün

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Çelik gibi bir metanet”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    CHP’de değişim sesleri
    Ahmet BATTAL

    Seçimde suçlular ve suç ortakları
    Risale-i Nur'dan

    Bediüzzaman’ın kardeşi Abdülmecid Nursî: “Sözler’in her biri birer mürşid”
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’a gelen provasız cübbe
    Orhan Ali YILMAZ

    Şimdiki “Abilerden” ne istersiniz!?..
    Halil ELİTOK

    Otokratik sistem
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Gelen gideni eleştiriyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.