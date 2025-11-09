"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Türkiye, demokratik standartlarda çok geride

09 Kasım 2025, Pazar 02:48
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Türkiye, demokratik standartlar açısından tarihte görülmemiş bir seviyeye geriledi” dedi.

AB kriterleri Türkiye'nin menfaatine
AB yolu hukukla açılır

 

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amor, “Ne yazık ki, son Komisyon raporundan ve Parlamento raporundan bu yana tablo, demokrasi standartları açısından daha da kötüleşti. Demokratik gerileme derinleşti. Katılım süreciyle ilgili alanlarda da hiçbir ilerleme yok. Komisyon’un yeni yayımladığı raporda öne çıkan tek olumlu kısım, Sayın Şimşek’in (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) ekonomik politikalarına yönelik bir tür onay. Bu açıdan Komisyon, bazı reformlar yapıldığını ve ilerleme kaydedildiğini düşünüyor olabilir. Ama Komisyon raporu çok kapsamlı; ilişkilerin birçok boyutunu ele alıyor. Parlamento ise daha siyasi bir kurumdur. Bizim dilimiz ve yaklaşımımız tamamen farklı. Benim raporumda açıkça ifade ettiğim şey, Türkiye’de ciddi bir demokratik gerileme olduğudur” dedi.

Türkiye yönünü belirlemeli

“Geçen yıl Komisyon ‘İlerleme yok’ demişti, biz ise ‘Durum kötüleşiyor’ demiştik” diyen Amor şunları söyledi: “Maalesef haklı çıktık. Çünkü İmamoğlu vakasıyla, belediye başkanlarına yönelik baskılarla, DEM’e yönelik sürekli tacizlerle, gazetecilerin hedef alınmasıyla ve iş dünyasına baskılarla durum daha da kötüleşti. Artık Avrupa Birliği üyelik sürecinden bahsetmek imkansız hale geldi. İş birliği yapabileceğimiz alanlar var ama üyelik süreci tamamen donmuş durumda. Hatta şimdiye kadarki en donmuş hali diyebilirim. Çünkü Türkiye, demokratik standartlar açısından tarihte görülmemiş bir seviyeye geriledi. Artık Türk hükümetinin bir karar vermesi gerekiyor: Gerçekten Avrupa Birliği’ne yaklaşmak mı istiyorsunuz, yoksa sadece güvenlik ortaklığıyla mı ilgileniyorsunuz? Bazı hükümet açıklamaları ‘Bizim de kendi Ankara kriterlerimiz var’ diyor ama bu sadece ‘süslü laflar’. Gerçek siyasi irade yok.”

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu ne işgüzarlık?

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    Ahmet Hakan da isyan etti - AYM kararları uygulanmalı

    Meclise yeni fezlekeler sevk edildi

    “Maaşımız yetmiyor”

    300 bin iş yeri kapanabilir

    'Slogan atmıyoruz gerçekten açız'

    Gannuşi, açlık grevinde

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığı var

    Ara tatilde ne yapalım?

    Britanya Müslüman Vakfı: İngiltere'de son 3 ayda 25 cami saldırıya uğradı

    Netanyahu hakkında yakalama emri

    Gebze'de bir bina daha boşaltıldı

    ABD'de hükümet 39 gündür kapalı: 1700'den fazla uçuş iptal edildi

    Beşiktaş, Antalya'dan 3 puanla döndü

    ABD'de 104 Kongre üyesinden İsrail'e çağrı: Batı Şeria'daki yıkım emrini derhal geri çek!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü
    Genel

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığı var
    Genel

    300 bin iş yeri kapanabilir
    Genel

    Diyarbakır’da panel heyecanı
    Genel

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride
    Genel

    Bu ne işgüzarlık?
    Genel

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.