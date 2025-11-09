Türkiye, demokratik standartlarda çok geride

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Türkiye, demokratik standartlar açısından tarihte görülmemiş bir seviyeye geriledi” dedi.

AB kriterleri Türkiye'nin menfaatine

AB yolu hukukla açılır

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Komisyonu 2025 Türkiye Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amor, “Ne yazık ki, son Komisyon raporundan ve Parlamento raporundan bu yana tablo, demokrasi standartları açısından daha da kötüleşti. Demokratik gerileme derinleşti. Katılım süreciyle ilgili alanlarda da hiçbir ilerleme yok. Komisyon’un yeni yayımladığı raporda öne çıkan tek olumlu kısım, Sayın Şimşek’in (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) ekonomik politikalarına yönelik bir tür onay. Bu açıdan Komisyon, bazı reformlar yapıldığını ve ilerleme kaydedildiğini düşünüyor olabilir. Ama Komisyon raporu çok kapsamlı; ilişkilerin birçok boyutunu ele alıyor. Parlamento ise daha siyasi bir kurumdur. Bizim dilimiz ve yaklaşımımız tamamen farklı. Benim raporumda açıkça ifade ettiğim şey, Türkiye’de ciddi bir demokratik gerileme olduğudur” dedi.

Türkiye yönünü belirlemeli

“Geçen yıl Komisyon ‘İlerleme yok’ demişti, biz ise ‘Durum kötüleşiyor’ demiştik” diyen Amor şunları söyledi: “Maalesef haklı çıktık. Çünkü İmamoğlu vakasıyla, belediye başkanlarına yönelik baskılarla, DEM’e yönelik sürekli tacizlerle, gazetecilerin hedef alınmasıyla ve iş dünyasına baskılarla durum daha da kötüleşti. Artık Avrupa Birliği üyelik sürecinden bahsetmek imkansız hale geldi. İş birliği yapabileceğimiz alanlar var ama üyelik süreci tamamen donmuş durumda. Hatta şimdiye kadarki en donmuş hali diyebilirim. Çünkü Türkiye, demokratik standartlar açısından tarihte görülmemiş bir seviyeye geriledi. Artık Türk hükümetinin bir karar vermesi gerekiyor: Gerçekten Avrupa Birliği’ne yaklaşmak mı istiyorsunuz, yoksa sadece güvenlik ortaklığıyla mı ilgileniyorsunuz? Bazı hükümet açıklamaları ‘Bizim de kendi Ankara kriterlerimiz var’ diyor ama bu sadece ‘süslü laflar’. Gerçek siyasi irade yok.”

Ankara - Anka