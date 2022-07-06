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7 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Konya'da hastanedeki silahlı saldırıdan acı haber

06 Temmuz 2022, Çarşamba 18:45
Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan Doktor Ekrem Karakaya vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) ile kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya arasında tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile Akçay, ameliyata alındı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

Saldırganın Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Saldırganın 57 yaşındaki annesinin yaklaşık 1 ay önce doktor Karakaya tarafından ameliyat edildiği ancak anjiyonun ardından kadının öldüğü öğrenildi. Saldırganın da annesinin ölmesinden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Vali Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Görgü tanığı bir hasta, olaya ilişkin "Başka bir doktora muayene olacaktım. Yandaki kapının oradan bir ses çıktı, 10-15 el silah sesi duydum. Hastalar kaçtı, biz de biraz geri çıktık. Oraya gidip baktılar yere düşmüş iki yaralı gördüler." ifadesini kullandı.

Hastane önünde toplanan doktorlar ve sağlık çalışanları olaya tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizden, büyük emekle yetişmiş doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duymaktayım. Ailesine, tıp camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sağlık çalışanlarının her türlü saldırıdan korunmaları için atılacak her adımın, getirilecek her önerinin destekçisi olduğumu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nden bir güvenlik görevlisinin, Konya Şehir Hastanesi'nden bir hekimi silahıyla hayattan kopardığını belirtti.

Olayda, saldırganın da hayatını kaybettiğini aktaran Koca, "Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş: Ekrem Karakaya kardeşimizin hunharca katledilmesi yüreğimizi dağladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya kardeşimizin hunharca katledilmesi yüreğimizi dağladı. Oysa ki, gecesini gündüzüne katarak binbir emekle insanları hayata bağlamaya çabalayan sağlık çalışanlarımızın gayretleri minnet ve şükranla karşılık bulmalıdır.

Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet bu açıdan topluma karşı yapılmış saldırıdır. Vefat eden hekimimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm tıp camiasına başsağlığı dilerim."

Altun: Hekimlerimize yönelik her türlü şiddeti telin ediyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya Şehir Hastanesinde meydana gelen silahlı saldırıda doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekimlerimize yönelik her türlü şiddeti telin ediyorum." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Konya'da menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden kıymetli hekimimiz Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekimlerimize yönelik her türlü şiddeti telin ediyorum."

AA

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