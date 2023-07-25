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25 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Meclis göreve

25 Temmuz 2023, Salı 14:36
MİLLET İTTİFAKINA DAHİL PARTİLERİN ÇAĞRISIYLA BUGÜN YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA VEKİLLERİN FİRESİZ KATILIMI BEKLENİYOR.

Mehmet Kara - ANKARA

Gündem vergi zamları ve ekonomi

CHP, SP, DEVA ve DP’nin çağrısı üzerine Meclis Başkanı Kurtulmuş’un imzasıyla bugün olağanüstü toplanacak olan Meclis Genel Kurulunun gündemi son vergi zamları ve ekonomideki gidişat. Toplantıya bilhassa muhalefet milletvekillerinin eksiksiz ve tam kadro katılması büyük önem taşıyor.

Meclisin tarihi sorumluluğu

Tek adam rejiminin birçok konuda bypass edip işlevsizleştirdiği Meclis, bu duruma karşı, milletin oylarıyla verdiği sorumluluğun gereğini ifa ederek, gerek yasama, gerekse denetim gibi aslî görevlerini yerine getirme noktasında tarihî bir sorumlulukla karşı karşıya.

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Meclis göreve

Meclis ekonomi gündemiyle olağanüstü toplanıyor. Muhalefet parti milletvekillerinin tam kadro Genel Kurul’da olması bekleniyor.

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, “hükûmetin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi adına parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekçesi”yle bugün (25 Temmuz) saat 15.00’te olağanüstü toplanacak. Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.

Muhalefet tam kadro bekleniyor

Muhalefet partili milletvekillerinin tam kadro Genel Kurul salonunda olması beklenirken, AKP grubu da önemli mazereti olmayan tüm milletvekillerini o gün Ankara’ya çağırdığı öğrenildi. Aynı şekilde MHP’li milletvekillerinin de o gün Meclis’te hazır olmaları istendi. Muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa AKP milletvekilleri bu durumda görüşmelere katılacağı öğrenildi. Genel Kurulda toplantı yeter sayısı bulunursa gündeme geçilecek ve CHP’nin ekonomiye ilişkin önerileri görüşülecek. Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini açıklayacak.

 

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