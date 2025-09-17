"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İslâm kahramanı Adnan Menderes

Risale-i Nur'dan
17 Eylül 2025, Çarşamba
[Risale-i Nur’un vatana, millete ve İslâmiyete büyük hizmetini kabul ve takdir eden Başvekil Adnan Menderes’e Üstadın yazdığı bir mektup.]

Ben çok hasta olduğum ve siyasetle alâkasız bulunduğum halde, Adnan Menderes gibi bir İslâm kahramanı ile bir sohbet etmek isterdim. Hal ve vaziyetim görüşmeye müsaade etmediği için, o sûrî konuşmak yerine, bu mektup benim bedelime konuşsun diye yazdım.

Gayet kısa birkaç esası, İslâmiyetin bir kahramanı olan Adnan Menderes gibi dindarlara beyan ediyorum:

Birincisi: İslâmiyetin pek çok kanun-u esasîsinden birisi, "Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. (En’am Suresi: 164)" ayet-i kerimesinin hakikatidir ki, “Birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul olamaz.”

Halbuki şimdiki siyaset-i hâzırada particilik taraftarlığı ile, bir caninin yüzünden pek çok masumların zararına rıza gösteriliyor. Bir caninin cinayeti yüzünden taraftarları veyahut akrabaları dahi şenî gıybetler ve tezyifler edilip bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinden, gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabele-i bilmisile mecbur ediliyor. Bu ise, hayat-ı içtimâiyeyi tamamen zîr ü zeber eden bir zehirdir. Ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. İran ve Mısır’daki hissedilen hâdise ve buhranlar bu esastan ileri geldiği anlaşılıyor. Fakat onlar burası gibi değil; bize nisbeten pek hafif, yüzde bir nisbetindedir. Allah etmesin, bu hal bizde olsa pek dehşetli olur.

Bu tehlikeye karşı çare-i yegâne: Uhuvvet-i İslâmiyeyi ve esas İslâmiyet milliyetini o kuvvetin temel taşı yapıp masumları himaye için, canilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak lâzımdır.

Hem emniyetin ve asayişin temel taşı yine bu kanun-u esâsîden geliyor.

Meselâ, bir hânede veya bir gemide bir masum ile on cani bulunsa, hakikî adaletle ve emniyet ve asayiş düstur-u esasîsi ile, o masumu kurtarıp tehlikeye atmamak için, gemiye ve hâneye ilişmemek lâzım; tâ ki masum çıkıncaya kadar.

İşte bu kanun-u esasî-i Kur’ânî hükmünce asayiş ve emniyet-i dahiliyeye ilişmek, on cani yüzünden doksan masumu tehlikeye atmak, gazab-ı İlâhînin celbine vesile olur. Madem Cenab-ı Hak, bu tehlikeli zamanda bir kısım hakikî dindarların başa geçmesine yol açmış, Kur’ân-ı Hakîm’in bu kanun-u esasîsini kendilerine bir nokta-i istinad ve onlara garazkârlık edenlere karşı siper yapmak lâzım geldiğini, zaman ihtar ediyor.

Emirdağ Lahikası-II, s. 500

LÛGATÇE:

adavet: düşmanlık.

başvekil: başbakan.

kanun-u esasî: temel kanun, anayasa.

mukabele-i bilmisil: misliyle mukabele etme, aynen karşılık verme.

nokta-i istinad: dayanak noktası.

siyaset-i hâzıra: şimdiki siyaset, güncel siyaset.

şenî: fena, kötü, çirkin, ayıp.

uhuvvet-i İslâmiye: İslâm kardeşliği.

zîr ü zeber: altüst, karmakarışık, darmadağın.

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazeteciler soykırımı örtbas etmek için katledildi

    Trump tekrarladı: "Avrupa, Rusya'dan petrol almayı durdurmalı"

    İsrail Yemen'e saldırdı

    Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek

    Küresel Sumud Filosu 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşmayı planlıyor

    İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen saldırganın mahkemedeki ifadesine ulaşıldı

    Kanada, 'Filistin Devleti'ni tanıma şartlarını açıkladı

    Özelleştirme bitmedi, şekil değiştirdi

    Tekstil merkezlerinde kapanmalar arttı

    Piyasalar faiz indirimini tanımadı

    Trump: İsrail, Katar'a tekrar saldırmayacak

    Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

    İsrail, Gazze'ye yeni bir kara saldırısı başlattı

    Maduro'dan Trump'a: Silahlı bir mücadeleye fazlasıyla hazırız

    Can Holding soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

    Özel: AK Parti’nin tek umudu yargı

    Darbecilerce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor

    Kredi borçları bir yılda yüzde 47 arttı

    Katar: Dünya çifte standarttan vazgeçmeli ve İsrail’i işlediği barbarca suçlardan sorumlu tutmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.