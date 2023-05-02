Millet İttifakı’ndan seçim günü için tedbir

Millet İttifakı’nı oluşturan altı parti, seçim gününü kendi genel merkezlerinden takip edecek, ancak oluşturulacak ortak veri havuzu aracılığıyla gelişmeler anlık olarak birlikte izlenecek. Oluşturulan WhatsApp grubundan Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) alınan anlık kararlar ve partiler arası gelen bilgiler paylaşılacak.

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine göre CHP, bu çerçevede Ankara’da seçim günü için muhtemel elektrik ve internet kesintisi ile siber saldırılara karşı tedbir aldı. Veri toplama merkezlerinin güvenliği ve her şartta çalışabilmesi için gerekli tedbirler belirlendi. Buna göre muhtemel elektrik kesintisi ihtimaline karşı temin edilen jeneratörler devreye sokulacak. İnternet aksaklıklarına karşı ise üç ayrı server kiralanacak. Serverlardan biri yurtdışında, ikisi ise Türkiye’nin farklı yerlerinde olacak. Haber Merkezi

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