"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Milletvekilliği düşürmüştü: HDP'li Leyla Güven'in yargılandığı terör davasında karar

21 Aralık 2020, Pazartesi 14:00
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yargılandığı terör davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Eski HDP Hakkari Milletvekili Güven'in Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki terör yanlısı konuşmalarına ilişkin yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya sanık Güven katılmazken mahkeme salonunda avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Güven'in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Güven'in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme, sanık Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Hawaii'de Kilauea Yanardağı alarmı!

    Washington Post Çin zulmü altındaki Uygurların içler acısı durumunu yazdı

    Dünya, İngiltere ile sınırları kapatıyor

    38 bin 874 kişi hakkında işlem yapıldı

    Gaziantep'teki yoğun bakım yangınıyla ilgili bir vefat daha!

    İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara test yapıldı

    Kayyım düzeninde sıra STK’larda mı?

    İnsana değer verdiğiniz ölçüde güçlenirsiniz

    Saraylılara her şey serbest

    Dünya genelinden son 24 saatteki gelişmeler

    4 ülkeden Türkiye'ye olan uçuşlar durduruldu

    Yemenli çocuklar savaş kurbanı

    Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı

    Yargıda değişim haftası

    Kara kartal 3 puana 4 golle ulaştı

    Bakan Koca: Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor

    7.6 kapıda, ama hâlâ hazır değiliz

    Elektrik, su, doğal gazda faturalardan vergi alınmasın

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Kafka, cezaevi bebeklerine de mektup yazar mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Sefih ve ahlâksızların korona korkuları…
    Genel

    Kayyım düzeninde sıra STK’larda mı?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tehlikeleri görebiliyor muyuz?
    M. Ali KAYA

    Bediüzzaman ve Kemalin rüyası
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslüman pragmatik midir?
    Mehmet KARA

    Yoksulluk mesele (sorun)!
    Yeni Asya'dan Size

    Hafta sonları e-gazete

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.