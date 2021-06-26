YAZILI BASINDA 2020 YILI REKLAM KULLANIM VERİLERİNE GÖRE, KAMU KURUMLARI YANDAŞ GAZETELERİ REKLAMA BOĞDU, MUHALİF OLANLARA İSE HİÇ REKLAM VERMEDİ. BİK’İN İLAN KESME YETKİSİNE SON VERİLMESİ İSTENDİ.

KAMUDAN YANDAŞA REKLAM YAĞDI

KAMU MUHALİFE İLAN VERMİYOR

Kamu idaresindeki onlarca reklamverenin tek bir kişi kontrolündeymiş gibi reklam dağıttığı, aralarında Yeni Asya’nın da bulunduğu, hükümete muhalif gördükleri gazetelere tek bir santim reklam vermediği belirlendi.

BİK’İN YETKİSİ ELİNDEN ALINMALI

CHP hazırladığı “Pandemi ve Basın Özgürlüğü” kitabında benzer bilgilere yer verirken, “Basın İlan Kurumu’nun ilan kesme yetkisine son verilmeli. Kamu ilanlarının fiyat tarifesi, siyasal iktidarın keyfî tutumuna bırakılmamalı” denildi.

Muhalif olana reklam yok

Gazeteci Kenan Şener, yazılı basında 2020 yılı reklam kullanım verilerine göre, kamu kurumlarının bazı gazeteleri reklama boğduğuna, bazılarına ise hiç reklam vermediğine dikkat çekti.

Gazeteci Kenan Şener, Gazete Duvar’da “İktidar destekçisi medyaya akan kamu kaynağı-1: Yazılı basında kamu bankaları reklâmları dağılımı” başlıklı bir yazı kaleme aldı. İktidarı eleştiren gazetelere Basın İlân Kurumu (BİK) tarafından ilân verilmediğine dikkat çeken Şener, “Yazılı basında 2020 yılı reklâm kullanım verilerine göre, kamu bankaları bazı gazeteleri reklâma boğdu, bazılarına ise hiç reklâm vermedi. Kamu bankaları 2020 yılında Korkusuz, Birgün, Evrensel, Karar, Cumhuriyet, Millî Gazete, Sözcü, Yeniçağ, Yeni Asya ve Yeni Mesaj gazetelerine tek bir santim reklâm vermedi. İktidar yanlısı yayın yapan gazetelere görülmemiş düzeyde reklam verip, eleştiren gazetelere reklâm vermemek kamu yöneticilerinin siyasi saiklerle hareket ettiğini, politik yandaşlarından yana davrandıklarını gösteriyor. Onlar gibi, onları siyasî tarafsızlıktan uzaklaştıran talimatları verenler de bu sonuçtan sorumludur ve suçludur” dedi.

‘Çok açık ki ödüllendirilmişler’

Şener, “Kamu bankaları Sözcü gibi Yeniçağ, Korkusuz, Cumhuriyet, Karar, Evrensel, Birgün, Yeni Mesaj, Yeni Asya ve Millî Gazete’ye de ambargo uyguladı, hiç reklâm vermedi. Buna karşın tiraj sıralamasında gerilerdeki gazeteler kamu bankası reklâm sırasında aynı Takvim ve Yeni Asır gibi uçuşa geçerek baş köşelere oturdu. En çok kamu bankası reklâmı alan gazeteler arasında birinci Türkgün, üçüncü Akşam ile birlikte Yeni Birlik, Milat, Diriliş Postası ve Yeni Akit de tirajda yanına yaklaşamadıkları gazeteleri bile kamu bankaları reklâmları sıralamasında geride bıraktı. Kat kat fazla kamu reklâmı alma yolunun rakiplerinden daha iyi gazetecilik yapıp tiraj arttırmaktan geçmediğini biliyorlar. Çok açık ki ödüllendirilmişler” ifadelerini kullandı.

Basın ‘infaz’ kurumu

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından “Pandemi ve Basın Özgürlüğü” kitabı yayımlandı. Basın İlân Kurumu artık basın “infaz kurumu” olarak adlandırılmaktadır” denilen kitapta şu bilgilere yer verildi: “Cumhuriyet’e 110 gün, BirGün’e 112 gün, Evrensel’e hiç ilân verilmediği gibi üstüne 65 günlük yeni ceza, Korkusuz’a 29, Sözcü’ye 17 gün ilân kesme cezası verilmiştir. Yeni Asya Gazetesi’ne 28 Ocak 2020’den bu yana ilân verilmemektedir. 2021 yılının Mart ayında Anayasa Mahkemesi Basın İlân Kurumu’nun Korkusuz Gazetesi’ne verdiği ilân kesme cezasına ‘Basın ve ifade özgürlüğünün ihlâlidir’ demiş ancak AYM kararına rağmen gazetelere ilân cezaları devam etmektedir. 2021 yılının ilk üç ayında ise, sadece Evrensel ve BirGün’e 15 günlük ilân kesme cezaları verilmiştir.”

Gazetecilik iktidarın hedefinde

“Pandemi ve Basın Özgürlüğü” kitabını hak ihlâllerinin hat safhaya ulaştığı bu dönemde “tarihe not düşmek” için çıkardıklarını belirten CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca “Gazetecilik mesleğine ‘itibar kaybı’ yaşatan ve gazetecileri olduğu gibi gazeteciliği de hedef alan söylem, tutum ve girişimlerle ‘havuz medyası’ tanımını basın tarihine kara bir leke olarak hayatımıza sokan iktidarın basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ‘düşmanlaştırıcı politikaları’ karşısında dayanışmak, örgütlenmek, sendikal hakları savunmak, demokrasi, insan hakları ile ifade ve basın özgürlüğünde diretmek sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

Ankara – Fatih Karagöz