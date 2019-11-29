Muhsin Alev ağabey dualarla uğurlandı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden Abdülmuhsin Alkonavi (Muhsin Alev) 19 Kasım 2019'da Almanya'nın Berlin şehrinde vefat etmişti.

Muhsin Alev ağabeyin cenazesi bugün (29 Kasım 2019) Cuma namazı sonrasında kılanan cenaze namazı sonrası Berlin Şehitlik Camisi haziresinde dualarda defnedildi.



1954’ten beri Berlin’de Risale-i Nur hizmetleriyle meşgul olan Abdülmuhsin Alkonavi'nin cenazesine kalabalık bir cemaat iştirak etti. Berlin'de vefat eten Abdülmuhsin Alkonavi ağabeyin bir kızı, bir de oğlu var ve Almanya'da ikamet ediyorlar. Yeni Asya *** Abdulmuhsin Alkonavî Abdülmuhsin al-Konavi ağabey vefat etti

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