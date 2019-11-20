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20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Abdülmuhsin al-Konavi ağabey vefat etti

20 Kasım 2019, Çarşamba 10:55
Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini talebelerinden olan Abdülmuhsin Alkonavi (Muhsin Alev) ağabey, Almanya'nın Berlin şehrinde (19 Kasım 2019) vefat etti.

1931 Konya doğumlu olan Muhsin Alev, 1954'ten itibaren Almanya'da Risale-i Nur hizmetleriyle meşguldü. Abdulmuhsin Alev (Alkonavi) ağabey, 2010 yılında Almanya, Köln'de düzenlenen bir kongrede hatıralarını anlatmıştı. İlgili hatıralar SaidNursi.de izlenebilir.

Bu vesile ile vefat eden Abdülmuhsin al-Konavi ağabeyimize Allah'dan rahmet diliyoruz.

Muhsin Alev (ABDÜLMUHSİN al-KONAVÎ) kimdir?

1944'lerde, Konya’da Zübeyir Gündüzalp’le beraber Nur hizmetlerini yürüten gençler içinde Abdülmuhsin (Muhsin Alev) de vardı.

Muhsin Alev, Nur hizmetlerinde olduğu kadar pek çok mahkemede de Üstad Bediüzzaman’ın yanında bulundu. 1952 senesinde Üstad Bediüzzaman aleyhine açılan İstanbul Mahkemesinin diğer bir sanığı da Muhsin Alev’di. Kendisine yöneltilen suçlama ise, 1951 senesinde iki bin tane Gençlik Rehberi risalesini matbaada bastırmaktı.

Mezkûr yıllarda Üstad Bediüzzaman, gerek Gençlik Rehberi Mahkemesi, gerekse Samsun Mahkemeleri için iki yıl üst üste iki defa İstanbul’a gelip, üçer ay kalmıştı. Muhsin Alev bu yıllarda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğrenci olarak bulunuyordu. Muhsin Alev’in felsefe konularında da Üstad Bediüzzaman ile konuştuğu olmuştu. 

Muhsin Alev, Son Şahidler isimli eserin 4. cildinde yer alan hatıralarında, Üstad Bediüzzaman’ın en son telif ettiği "Nur Âleminin Bir Anahtarı" isimli risaleyle ilgili örnek bir hadiseyi şöyle aktarır:

“İstanbul’da 1953 senesi baharında en son eseri Nur Âleminin Bir Anahtarı’nı telif edip bitirmişti. Bu eserine bir isim koymak istiyordu. Ders vermek ve hem de istişârenin ehemmiyetini bildirmek için, bize sordu, istişâre yaptı. Neticede "Nur Âleminin Bir Anahtarı" isminde karar kılındı ve esere bu isim verildi.”

Muhsin Alev 1954 yılında Almanya’ya gitti ve buradaki Risale-i Nur hizmetlerinin ilk tohumunu attı. 1992 yılında gerçekleştirilen “İslâm Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursî” başlıklı uluslararası sempozyuma katılan Doç. Dr. Ursula Spuler, Almanya’daki Nur hizmetleri hakkında geniş olarak ele aldıktan sonra Muhsin Alev’le ilgili şu bilgileri aktarmıştı:

“36 yıl sonra, 1954’te talebesi Muhsin Alev’i Berlin’e göndermiştir. Bundan önce de Berlin Camii imamına Zülfikar isimli eserini göndermiştir. Muhsin Alev, Berlin’de güzel bir hizmet başlattı ve zamanla teşekkül eden cemaat Berlin’de bir matbaa kurulmasına muvaffak oldu. Türkiye’de basma imkânı bulamadıkları tevafuklu Kur’ân’ı burada bastırdılar. Ben böyle bir kitaba sahip olmakla kendimi mutlu addediyorum. Nur talebeleri daha sonra Risale-i Nurdan değişik eserleri Berlin’de Türkçe olarak basarak Türkiye’ye göndermişlerdir.”

Haber Merkezi

Etiketler: Abdülmuhsin al-Konavi, vefat
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