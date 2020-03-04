İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın şehit haberlerinin gelmesinden sonra gerçekleştirdiği ilk konuşmasında tavrını eleştirirken, “O gülerken biz kavrulduk” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sözlerine milletvekillerinden konuşmasını alkışlamamalarını rica ederek başladı. İdlib’de uğradıkları saldırı sonucu şehit olan 34 askerin ismini okuyan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit haberlerinin gelmesinden sonra gerçekleştirdiği ilk konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump ile arasındaki bir konuşmayı aktarırken ki tavrını eleştirdi. “O gülerken biz kavrulduk” diyen Akşener, Erdoğan’a, “O güldükçe bu ülkeyi yönetme iddiasındakilerin akıllarını, vicdanlarını çoktan rafa kaldırdığını gördük. Sen hâlâ eğleniyor musun Sayın Erdoğan?” diye sordu.

Erdoğan’ın sevdiği-sevmediği rakamlar

Erdoğan’ın, bazı rakamları sevmediğini belirten Akşener, “İşsizlik rakamları, batan esnafın rakamları, kişi başına düşen milli gelir rakamları, borçlu insanımızın rakamları… Mesela elektriğe, doğalgaza gelen zam rakamlarını çok sever ama, işçiye, emekliye yapılacak ücret zammı rakamlarını hiç sevmez. Yani yüzüne vurulan gerçekliğin rakamlarını sevmez, işine gelmeyince, sorumlusu olduğu gerçek rakamları bilmez, duymaz Sayın Erdoğan. Kaçar onlardan. Kimi zaman gülerek kaçar, kimi zaman susarak kaçar, kimi zaman kızarak kaçar” dedi.

Rusya ile mutabakat neden imzalandı?

Konuşmasında, “Rusya’nın Suriye’de ne işi olduğunu bilemeyecek kadar tarih cahili birinin, kendi ülkesinin neden orada olduğunu bilmesi mümkün mü?” diye soran Akşener, “Hani okullarda okutulurdu; ‘Rusya’nın sıcak denizlere inme hedefi’ denirdi ya, işte o sıcak denizlerdeki üssüdür Suriye. Rusya, 1958’den beri Suriye’de. Hem ikili anlaşmalarla, hem de askeri üsleriyle… Bu gerçeği ve nedenlerini bilmiyorsan, ya da bilmeze yatıyorsan, o coğrafyaya niye kafanı uzattın Sayın Erdoğan? Suriye’de ne işi olduğunu bilmediğin Putin’in, Soçi’de, Astana’da ne işi vardı, Sayın Erdoğan? Madem Putin’in Suriye’de işi olmadığını düşünüyordun, ortak devriyeyi de kapsayan mutabakatı neden imzaladın Sayın Erdoğan? Diplomasi senin keyfine göre yürüttüğün dostluk ilişkilerinden ibaret değildir. Dostlarınla dedikodu seanslarını bırak, dış politikada ülke menfaatinin esas olduğunu anla artık” şeklinde konuştu.

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA