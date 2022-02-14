Otoyol ve köprülerde OGS kaldırıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, ücretli olan yol ve köprü geçişlerinde “karışıklıklara sebep olduğu” gerekçesiyle, 31 Mart 2022’den itibaren Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) kaldırılacağını duyurdu.

Gişelerde sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ücretli olan yol ve köprülerde OGS ve HGS gibi 2 ödeme sisteminin olmasının, “gişelerden geçişlerde karışıklıklara sebep olduğu” vurgulandı. Açıklamada, “Daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart 2022’den itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edilecek” denildi. İstanbul - Anka

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