Eğitimde ''sahte'' şoku

ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİLERİNİN E-İMZALARINI KOPYALAYARAK SAHTE DİPLOMA DÜZENLENDİĞİNİN ORTAYA ÇIKMASI KAMUOYUNU ŞOK ETTİ. BU YOLLA BAZI AKADEMİSYENLERİN USULSÜZ ŞEKİLDE ATANDIĞI İDDİA EDİLDİ.

ELEKTRONİK İMZALAR KOPYALANMIŞ

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sahte diploma soruşturmasında 65 kişi hakkında dava açıldı. Şüphelilerin 5 yıldan 50 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtildi.

MEB, SORUŞTURMA DOSYASINDA MÜŞTEKİ

İddİanamede, şüphelilerin TÜRKTRUST ve E-İMZATR adlı elektronik sertifika sağlayıcılar üzerinden MEB sistemlerine erişim sağladığı, sahte mezuniyet belgeleri oluşturduğu belirtildi. Ayrıca, sahte belgeler karşılığında kişilerden para istedikleri de dosyada yer aldı. Gazi Üniversitesi ve MEB, soruşturma dosyasında müşteki konumunda bulunuyor.

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400 akademisyenin işlemleri şüpheli olarak değerlendiriliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sahte diploma soruşturması sürüyor. Soruşturmada 65 kişi hakkında dava açıldı. Şüphelilerin 5 yıldan 50 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ntv.com.tr’nin haberine göre iddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtildi.

400 AKADEMİSYEN ZAN ALTINDA

Bu yöntemle 39 sahte diploma hazırlandığı belirlendi. Bu yolla 400 akademisyenin usulsüz şekilde atanmasının sağlandığı tespitler arasında yer aldı. Ayrıca zanlıların 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden avukatların kayıtlarını silerek diploma isteyenleri kaydettikleri de belirlendi. savcılık mayıs ayında da sahte sürücü belgesi ve diploma düzenleyen 134 kişi hakkında dava açmıştı.

Sosyal medyada yer alan haberlere göre soruşturmada şu ana kadar 16 kişi tutuklanırken, toplamda 134 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Mayıs ayında tamamlanarak Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Sanıklar hakkında, “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “Resmî belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemine izinsiz giriş” ve “Kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi” suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

MEB, soruşturma dosyasında müşteki

İddianamede, şüphelilerin TÜRKTRUST ve E-İMZATR adlı elektronik sertifika sağlayıcılar üzerinden Gazi Üniversitesi ve MEB sistemlerine erişim sağladığı, sahte mezuniyet belgeleri oluşturduğu, başarısız sürücü adaylarının sınav sonuçlarını sistem üzerinden değiştirerek başarılı gösterdiği belirtildi. Gazi Üniversitesi ve MEB, soruşturma dosyasında müşteki konumunda bulunuyor.

Çoğu profesör ve doçent

Soruşturmanın ikinci aşamasında ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve yardımcısı ile birlikte, YÖK Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı ve 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ile bazı personelin e-imzalarının kopyalanmasına ilişkin yeni bir iddianame hazırlandı.