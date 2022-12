Şanlıurfa’da 6’lı Masa ziyaretleri devam ediyor

Şanlıurfa Yeni Asya Gazetesi İl Temsilciliği ve Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı 6’lı masa ziyaretlerine devam ediyor.

YENİ ASYA - ŞANLIURFA

Şanlıurfa Yeni Asya Gazetesi İl Temsilciliği ve Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı 6’lı masa ziyaretlerinin ikinci turunda DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi İl Başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde tüm partilere Risale-i Nur’dan derlenen Yeni Asya neşriyatta çıkan ‘Risale-i Nur’da Hazret-i Muhammed’ kitabı, Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün yeni çıkan “15-20 Temmuz” kitabı, Risale-i Nur Külliyatından derlenen “Hürriyet Adalet Meşveret” kitapları ile gazete ve dergilerden oluşan bir set hediye edildi. Ziyaretlerde ülkeyi tek adam rejiminden kurtarıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşturma hedefiyle işbirliği yapan 6 partiyle bu çerçevede temas kurularak, Bediüzzaman Said Nursi ve Yeni Asya fikirlerini onlara bire bir aktarılıp tavsiyelerde bulunuldu.

Üstadın görüşleri anlatıldı

Ziyarete Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı başkanı Ahmet Zorlu, Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa İl Temsilcisi Said Yetim ve Vakıf yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yapılan bu ziyaretlerde Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin tanıtımı, Üstadın adalet ve hukuk ve demokrasi hakkındaki görüşleri ifade edildi. Yeni Asya ve yayınlarından bahis ile ülkenin içinde bulunduğu süreç ve sıkıntılar hakkında Risale-i Nur doğrultusunda Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin görüşleri ve Yeni Asya’nın görüşleri Millet İttifakı partilerinin İl başkanlarına anlatıldı.

Altılı Masa tarihe adını altın harflerle yazacak

İkinci turdaki ilk ziyaret DEVA Partisine yapıldı. DEVA Partisi İl Başkanı Av. Ahmet Tüysüz ve Yönetim Kurulu tarafından karşılanan heyet, Türkiye’nin sıkıntılı günlerinde artık seçimin ülke gündemine girdiği bu süreçte, Yeni Asya Gazetesinin görüşlerini anlattı.

İkinci ziyaret ise Gelecek Partisi’ne yapıldı. Gelecek Partisi İl Başkanı Abdullah Yeşil, Yönetim Kurulu ve Merkez ilçe başkanlarının da hazır bulunduğu ziyaret çok verimli geçti. Altılı masanın tarihe adını altın harflerle yazabileceği bir sürece girdiğini söyleyen heyet tüm bu altı partinin aslında demokrat misyonda birleştiği Millet İttifakı misyonunda demokrasi açısından önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Mağduriyetlerin boyutu çok büyük

İkinci turda son ziyaret edilen son parti Saadet Partisi oldu. Heyet, İl Başkanı Niyazi Yanmaz tarafından karşılandı. Heyet Bediüzzaman Said Nursî’yi ve mücadelesini Bediüzzaman’ın adalet ile ilgili görüşlerini ve tek adamlığa karşı duruşunu ifade etti. Bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin boyutu üzerinde duruldu. Özelikle cezaevlerinde bulunan başörtülü kadın ve çocukların olduğu bu dönemde Müslümanların imtihanının çok çetin geçtiği ifade edildi. Bu süreçte Yeni Asya’nın cezaevleri ile ilgili kitap faaliyetleri anlatıldı. Urfa’da bazı koğuşlara Yeni Asya yayınlarının alınmadığı konuşuldu.

Başörtüsü meselesi Meclis’te çözülsün

Temel hak olan başörtüsü sorununun Mecliste 6’lı masanın çabalarıyla çözülüp tarihin çöplüğüne gönderilmesi tavsiye edildi. Sosyal yardımların bir devlet politikası olduğu ifade edildi ve bu bağlamda 6’lı masanın bunu sosyal yardımların kesilmeyeceğini halka iyi anlatıp mevcut yönetimin istismar ettiği başörtüsü ve sosyal yardımları bir daha siyasi malzeme olarak kullanamayacakları bir sistem oluşturma içinde olmalarını gerektiği belirtildi. Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ile Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa İl Temsilciliğinin bir sonraki turda Urfa’da bulunan sivil toplum örgütleri ile ziyaretlerine devam edileceği belirtildi.