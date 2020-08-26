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26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Şehit Bilal Yılmaz ebedi yolculuğuna uğurlandı

26 Ağustos 2020, Çarşamba 18:00
Libya'da görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için, eşinin memleketi Gaziantep’te cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

Gece saatlerinde kente getirilen Yılmaz'ın naaşı, törenin düzenleneceği Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin eşi Bilge, kızları Ayşenur ve Sudenaz, annesi Şerife, babası Mustafa ve akrabalarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile diğer ilgililer katıldı.

Tören sırasında tabutun başına gelen şehidin eşi Bilge Yılmaz, kucağındaki şehidin gömleğini bağrına basarak, fotoğrafını öptü.

"Seni böyle beklemiyordum." diye seslenen Bilge Yılmaz, "Çocukların burada, kalk Bilal." dedi.

Babasının kamuflajını giyip, kepini takan şehidin büyük kızı Sudenaz Yılmaz da tabuta sarılarak, ağladı.

Şehidin anne ve babasının ise metanetini koruduğu görüldü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi

Cenaze, Gaziantep'teki törenin ardından kara yoluyla Adana Asri Mezarlığı Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit askerin cenazesi daha sonra şehitlikte toprağa verildi.

Törene katılan şehidin eşi Bilge Yılmaz eşinin gömleğine sarıldı, kızları Ayşenur ve Sudenaz gözyaşlarını tutamadı. Babasının kamuflajını giyerken, kepini takarak törene katılan büyük kızı Sudenaz "Babam nerede?" diyerek gözyaşı döktü. 

Törene Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

AA

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