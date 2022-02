Şehit Hayrettin Eren ebedi yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Ankara'da ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Senegal'deki görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için ilk tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Koruma Dairesi Başkanlığı önünde gerçekleştirilen törene, Eren'in ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, emniyet mensupları ve Eren'in mesai arkadaşları katıldı.

Tören, Eren'in Türk bayrağına sarılı cezanesinin getirilmesinin ardından, saygı duruşuyla başladı.

Oktay, törende yaptığı konuşmada, Hayrettin Eren'i Allah'a uğurladıkları yerin Afrika olduğunu hatırlatarak, Hayrettin Eren'in vazifesinin bilincinde, 30 yıldır özel harekatçı üniformasını şerefle taşıdığını belirtti.

Fuat Oktay, şöyle konuştu:

"Burada en ulvi görevi yerine getirirken, bayrak, vatan, millet uğruna ne varsa orada şehit olmayı arzulayan bir kardeşimizin cenazesinde bir aradayız, onu uğurluyoruz. Biz biliyoruz Hayrettin kardeşimiz ölmedi. Şehitlerin ölmediğini biliyor ve iman ediyoruz.

İnşallah Cenab-ı Hak da her birimizi Hayrettin kardeşimiz gibi şehit olmaya, şahadete yürümeye, aynı cesaretle, aynı arzu ve iştiyakla gitmemizi nasip eder."

Şehit Eren'le ilgili düşüncelerini, hayattayken kendisine söylemenin nasip olmadığını dile getiren Oktay, "Bu duyguları burada bulunan her bir kardeşimiz için, emniyet güçlerimizin, güvenlik güçlerimizin her bir ferdi için, Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere bu milletin her bir ferdinin duygu ve düşüncelerinin de birebir aynı olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Allah inşallah hepimize de şehitliği nasip eylesin." dedi.

Eren'i vatanı milleti uğruna mücadele ettiği şekilde, son nefesinde de yine Türk bayrağının altında ve kendisini sevenlerin eşliğinde uğurladıklarını belirten Oktay, millete, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Eren'e "Hayırla inşallah bundan sonraki yolculuğuna devam et kardeşim." diyen Oktay, "Cenabı hak inşallah şehadetini kabul eder. Çocukları da bizim çocuklarımız, eşi bizim kardeşimiz, annesi bizim annemizdir ve bizlere emanettir. Gözün arkada kalmasın." ifadelerini kullandı.

"Vatan ve millet aşığı, bayrak, devlet, ezan sevdalısı..."

Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal da yıllardır mesai arkadaşlığı yaptığı, mesai arkadaşlığından öte can yoldaşı olduğu Eren'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Bal, "Bugün burada bir şehidimizi, vatan ve millet aşığını, bayrak, devlet, ezan sevdalısını, özel harekat polisi denilince bu tarifin ete ve kemiğe bürünmüş halini, bir serdengeçtiyi, kahramanı, yiğidi, cengaveri, fedaiyi, fedakarlık timsali görev adamını, her haliyle kendisinden sonrakiler için örnek ve önder bir kişiliği Rahmeti Rahman'a tevdi ediyoruz." diye konuştu.

Hayrettin Eren ile 2012'de mesai arkadaşı olduklarını, en zor zamanlarda yan yana, omuz omuza görev yaptıklarını kaydeden Bal, Eren'in, Hendek olayları başladığında, Barış Pınarı harekatı sırasında her gün odasına gelip, oralarda görev yapmak isteğini söylediğini aktardı.

Eren'in yaptıklarının, ezeli ve ebedi kayda geçtiğini dile getiren Bal, mesai arkadaşları olarak Eren'den son arzularının, "şehitlerin şefaat hakları hürmetine kendilerini unutmaması" olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kuran'ı Kerim okundu. Törende, Hayrettin Eren'in ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Eren için Ahmet Akseki Camisi'nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Ankara Valisi Vasip Şahin ve bazı askeri yetkililer ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Hayrettin Eren'in ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti.

"Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazı ve edilen duaların ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayrettin Eren'in musalladan Hakk'a uğurlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük, çok beraber olduk. Yine bu defa, Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Tabii haberi aldık, kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok gayret sarf ettiler. Ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular fakat ne bir an ileri ne bir an geri, Rabbimizin takdir ettiği o saat gelince emanetini malum alıyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da doktorlarla hastaneye giderek son ana kadar Eren'in yanında olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii ki takdir buymuş. Şehidimizi aldık ve ülkemize döndük. Öncelikle ailesine ve tüm meslektaşlarına, kardeşlerine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz, bir müdür olarak elinden gelen tüm imkanları her zaman, her yerde, nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık, iyi bildik ve Allah için de sevdik. Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabb'im bizleri inşallah cennetinde birlikte haşr-u cem eylesin. Tekrar ailesine, camiamıza, meslekteki tüm kardeşlerime sabırlar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Eren'in naaşı çevik kuvvet ve meslektaşlarının omuzlarında dualar eşliğinde cenaze arabasına taşındı.

Eren'in naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Polis Şehitliği'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene şehit Eren'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Oktay, şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağını aile üyelerine teslim etti.

Şehit Eren'in cenazesi daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.

Hayrettin Eren'in öz geçmişi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 10 Aralık 1968'de dünyaya gelen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Eren, 1992'de Eskişehir Polis Okulundan mezun oldu. Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Tokat Emniyet Müdürlüğü ve Siirt Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Eren, 1999'da Komiser Yardımcılığı sınavını kazanarak kurs bitimi Tunceli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Hayrettin Eren, 1999-2001 arasında Özel Harekat Başkanlığında, 2001-2002 arasında Van Emniyet Müdürlüğünde, 2002-2006 arasında Özel Harekat Başkanlığında, 2006-2014 arasında Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında, 2014'ten itibaren de Cumhurbaşkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmaları dolayısıyla çok sayıda maaş taltifi, başarı belgesi ve takdirnamesi bulunan Eren, evli ve 3 çocuk babasıydı.