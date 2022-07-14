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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Soruların cevabı verilmedi

14 Temmuz 2022, Perşembe 21:47
15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6. yıl geçti. O geceye dair hâlâ pek çok karanlık nokta var. Darbe Komisyonu üyelerine göre, 15 Temmuz’un çok yönlü araştırılması ihtiyacı ortadan kalkmadı.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. 251 kişinin şehit olması ve 2 binden fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan darbe girişimi, Türkiye’nin yakın tarihi açısından ‘en sıra dışı’ ve ‘en korkunç’ gecelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

gazeteduvar’ın haberine göre, bu süreçte devleti yöneten siyasetçiler, bürokratlar, gazeteciler, darbe teşebbüsüne karşı sokağa çıkan kişiler kendi tanıklıklarını sık sık kamuoyu ile paylaşırken, darbe girişiminin bastırılmasından sonra TBMM’de kurulan ‘Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı rapor yıllar geçmesine rağmen ne Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü ne de yayınlandı. Komisyonun raporunun yayınlanmaması o geceye dair birçok noktanın karanlıkta kalmasının en önemli gerekçesi olarak gösterilirken hâlâ birçok soruya da cevap beklendiğini ifade etmek gerek. Dönemin komisyon üyeleri bugün gelinen noktada ‘FETÖ’ye karşı etkin bir mücadele yürütülmediğine dikkat çekerken, darbe girişimine ilişkin karanlıkta kalan noktaların aydınlatılması gerektiğine vurgu yapıyor.

Darbe komisyonu raporu bizim bilgimiz dışında hazırlandı

Araştırma komisyonuna CHP üyesi olarak katılan, İYİ Parti İzmir Milletvekili olan Aytun Çıray da 15 Temmuz darbe girişiminin her yönüyle araştırılmadığını savunan siyasetçiler arasında. Aradan geçen 6 yılda o geceye ilişkin karanlıkta kalmış kısımlar olduğuna dikkat çeken Çıray, “Bir darbe hazırlığı yapıldığıyla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı’na gündüz bilgi ulaşmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan darbeyi neden eniştesinden öğrendi? Devletin emrinde olan kolluk kuvvetlerinin büyük çoğunluğu darbeye katılmadı. Neden ilk olarak sokağa kolluk kuvvetleri değil de halk davet edildi? Tüm bu sorular yanıtlanmaya muhtaç sorulardır. (...)Darbe komisyonu raporu bizim bilgimiz dışında hazırlanarak Meclis Başkanlığı’na verildi. Rapora, kalkışmadan CHP’yi sorumlu tutacak ekler konulmuş. Bizim de bu ekler üzerine yazdığımız şerhler Meclis’e getirilip tartışılmak istenmedi. Bakıldığında darbe girişiminde rol alan bütün generallerin terfisi bu siyasi iktidarın imzaları ile ortaya çıktı. Komisyona çok önemli aktörleri çağırmamıza rağmen gelmeleri sağlanmadı. Komisyon çalışmaları için ek süre dahi verilmedi. Yani siyasi ayağın üzerine gidilmedi.”

MİT’e giden binbaşı ne konuştu?

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun AKP Başkanvekili olan Selçuk Özdağ 2 yıl önce partisinden istifa ederek Gelecek Partisi kurucuları arasında yer aldı. Kalkışmayla devleti ele geçirme planının denendiğini, ancak başarılı olunamadığını belirten Özdağ, o geceye dair en önemli sorunun 15 Temmuz günü saat 14.45’te bir binbaşının Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) giderek darbeyi haber verdiğine ilişkin veriler olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Darbe gecesi başbakana ve siyasi partilere darbeyi haber veren ilk kişi benim. O gecenin cevapsız kalan en önemli sorusu darbe günü saat 14.00’de MİT’e giden binbaşının ne konuştuğunun belirsizliği. Bu süreçte devlet bir refleks göstererek OHAL ilan etti. Fakat daha sonra devreye hukukun girmesi gerekirken iktidar bir parti devleti kurmak istedi. Bu süreçte kuru ile yaş aynı torbaya konuldu.”

Rapor saklanıyor

CHP’nin 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Üyesi, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, AKP’nin, darbe girişimiyle ilgili ayrıntıların üzerini örttüğüne, darbe komisyonu raporunun resmi belge haline getirilmek istenmediğine dikkat çekerek, “Darbe komisyonunda kritik isimlerin dinlenmemesi, komisyon çalışmalarının sonlandırılması için bizatihi Erdoğan’ın açıklama yapması işin üzerinin örtülmek istenmesiyle ilgiliydi. AKP bu raporu saklayarak bu işin konuşulmasını engellemiştir” dedi.

Haber Merkezi

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