Şubat ayında iş kazalarında 131 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Şubat ayı iş cinayetleri raporunu yayınladı.

Ulusal ve yerel basın ile işçilerin aileleri, mesai arkadaşları ve sendikalar üzerinden derlenen verilere göre, yılın ikinci ayında en az 131 işçi iş cinayetlerinde can verdi. Rapora göre, meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen iş cinayeti olmadığı, ancak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, bir iş kazası sonucu ölüm karşılığında, yaklaşık 6 meslek hastalığı sonucu ölüm meydana geldiği kaydedildi. Rapora göre, 131 kişinin 118’i ücretli (işçi ve memur), 13’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşurken, ölenlerin 3’ü kadın işçi, 128’i erkek işçi. İSİG, 2 çocuk işçinin can verdiğini, çocuk işçi cinayetlerinin tarım ve inşaat iş kollarında gerçekleştiğini kaydetti. Raporun devamında, 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 30 emekçi bulunduğu, bu işçilerin çiftçi ve esnaflar ile balıkçı, tarım, maden, büro, metal, inşaat, taşımacılık, belediye ve genel işler gibi kollarda çalışırken öldüğüne yer verildi.