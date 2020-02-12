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12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Suriye mutabakatlara uymadı

12 Şubat 2020, Çarşamba
Rusya’dan hava desteği alan Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib’de 2 günde 10 yerleşimi daha ele geçirdi.

Rejim güçleri, Rusya’nın hava desteğiyle, Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi sınırları içerisinde kalan güneybatısında dün ve önceki gün toplam 10 yerleşime hakim oldu. Halep-Şam şehir merkezlerini bağlayan M-5 karayolunun çevresindeki Zirbe, Berkum, Kemari, Kefer Halep, Meyzenaz, Kanatir, Bevvabiyye, Kuseybe, Cib Kas ve Tulhiyye köyleri rejim güçlerinin eline geçti. Halep’in güneybatısından batı kırsalına doğru ilerleyen rejim güçlerinin M-5 karayolunun tümüne hakim olmasına 10 kilometreden az mesafe kaldı. Öte yandan rejim güçleri ile askerî muhalif ve rejim karşıtı silâhlı gruplar arasında çatışmalar sürüyor. Muhalefet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmalarda rejim güçlerinden 1 tank ve 1 zırhlı personel taşıyıcı ile 23 mm uçaksavar imha edildi, çok sayıda rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silâhlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başşehir Şam’daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 “gerginliği azaltma bölgesi” oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilânıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3’ünü Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib’e yoğunlaştı.

Rejim anlaşmalara rağmen İdlib’in yarısını ele geçirdi

Rejim güçlerinin Eylül 2018’de askerî yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018’de ateşkesi güçlendirmek için Soçi’de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019’da bölgeyi tamamen ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi. Beşşar Esad rejimi güçleri, gerginliği azaltma bölgesi ilânından bu yana saldırılarını sürdürerek İdlib’in yarısını ele geçirdi.

NATO’dan İdlib saldırılarına kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, İdlib’deki gelişmelerden “derin endişe” duyduğunun altını çizerek, sivilleri hedef alan saldırıların yüzbinlerce insanı yerinden ettiğine dikkati çekti. Stoltenberg, “İdlib’deki saldırıları kınıyor, Esad rejimi ve Rusya’ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum.” diye konuştu. Esad rejimi ve Rusya’ya uluslar arası hukuka uyma çağrısında bulunan Stoltenberg, insanlara zulmeden Rusya destekli söz konusu saldırıların âcilen son bulması gerektiğini vurguladı.  Brüksel - aa

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