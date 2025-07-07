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7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Gazze'de olanlar soykırımın en açık örneği

07 Temmuz 2025, Pazartesi 00:29
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER FİLİSTİN ESKİ ÖZEL RAPORTÖRÜ PROF. DR. RİCHARD FALK, "(GAZZE'DE OLANLAR)BU, İNSANLIK TARİHİNDE SOYKIRIMIN EN AÇIK VE EN ŞEFFAF ÖRNEKLERİNDEN BİRİ" DEDİ

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Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü ve Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Richard Falk, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından “Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa” temasıyla ikincisi düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansı 2025’te (BILC 2025) katılımcılara hitap etti.

İsrail’in, Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin “Akademik ya da bilimsel bir bakış açısından, bu, insanlık tarihinde soykırımın en açık ve en şeffaf örneklerinden biri” ifadesini kullanan Falk, dijital teknolojinin sağladığı görsellerin bu durumu daha görünür kıldığını vurguladı.

Yerleşimci sömürgeciliği soykırıma evrildi

Gazze’de yaşananların sömürgecilik tarihinin devamı niteliğinde olduğunu belirten Falk, “Soykırım, tüm sömürgeci projelerin gerektirdiği gibi yalnızca hükmetmeyi ve sömürmeyi değil, aynı zamanda yerleşimci sömürgeci projelerin yerli nüfusun yerini alma özelliğine sahip olmasını da amaçlayan yerleşimci sömürgeci mantığa uygun olarak gerçekleşir” diye konuştu. Richard Falk, bu bağlamda İsrail’in Filistin halkını yerinden etme politikasının “apartheid’den soykırıma, ardından da ekolojik yıkıma” evrildiğini söyledi. İsrail ve Filistin’in temel taleplerinin uzlaşmazlığına dikkati çeken Falk, “İsrail’in hayali Filistin’in kabusu, Filistin’in hayali ise İsrail’in kabusudur” dedi.

AA

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