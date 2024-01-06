Türkiye’den İsrail’e silah da gitmiş

İsrail’in Gazze’deki vahşi saldırıları sürerken Türkiye’den İsrail’e yapılan ihracat, tepkilerin odağında yer almaya devam ediyor.

İsrail’in 7 Ekim’de başlayan ve devam eden Gazze saldırıları sırasında Türkiye’nin İsrail’e silah satışı yaptığı ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı verilerine göre, İsrail’e “Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı” kapsamında 79 bin 590 dolarlık ihracat yapıldığı belirlendi. 10 Haber’de yer alan habere göre, saldırının başladığı ekim ayında da Türkiye’den İsrail’e bu kapsamda 105 bin dolarlık satış gerçekleştirilmişti. Bu durum, Türk kamuoyunda ve uluslararası alanda tartışma konusu oldu. Ayrıca, TÜİK verilerine göre, Türkiye ve İsrail arasındaki ticarette ekim ayında Türkiye’den İsrail’e toplam 328 milyon 490 bin dolar ihracat yapılırken, İsrail’den Türkiye’ye 79 milyon 555 bin dolarlık ithalat gerçekleşmişti. Kasım ayında ise Türkiye’nin İsrail’e ihracatı 28 milyon dolar azalarak 300 milyon 936 bin dolara düştü. Buna karşılık İsrail’den Türkiye’ye yapılan ithalat, ekim ayına göre 47 milyon dolar artarak 127 milyon 734 bin dolara yükseldi.