"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Liverpool'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 53 yaşında bir İngiliz gözaltına alındı

26 Mayıs 2025, Pazartesi 22:26
İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.

Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti.

Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.

Polis, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz detay paylaşmadı.

Polis, 53 yaşında bir İngiliz'i gözaltına aldı

Merseyside Polisi Sözcüsü, daha sonra yaptığı açıklamada, "İnsanlardan bu gece Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te meydana gelen olayla ilgili spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğunu teyit edebiliriz." ifadesi kullanıldı.

Sözcü, olaya yol açan koşulları tespit etmek için kapsamlı soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da X'ten yaptığı açıklamada, "Liverpool'daki manzara dehşet verici. Düşüncelerim yaralanan ya da etkilenen herkesle birlikte." değerlendirmesinde bulundu.

Olaya hızlı müdahalede bulunduğu gerekçesiyle polise ve acil servis ekiplerine teşekkür eden Starmer, "Gelişmelerden haberdar ediliyorum ve polise soruşturma için ihtiyaç duydukları alanı vermemizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'den "Rusya'ya baskı yapılması" çağrısı

    Mescid-i Aksa boğucu bir abluka altında

    Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti

    Darbeciler hem zalim, hem yalancı

    Liverpool'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 53 yaşında bir İngiliz gözaltına alındı

    Yunanistan'da Strep A bakterisi sebebiyle 9 okul geçici olarak kapatıldı

    Trump: Putin tamamen çıldırdı

    'Yaptırım uygularlarsa açlıktan ölecek değiliz, yüzlerce seçeneğimiz var'

    Akran şiddeti tırmanıyor

    Tarihin en büyük ziraî afetini yaşıyoruz

    Türkiye’de evler küçülüyor

    Z ve Y kuşağında yöneticilik hırsı yok

    Katliama sessiz kalamayız

    İsrailliler yardım tırlarını yağmalıyor

    Gazze katliamına 50 bin kefenle protesto

    Eğitimde yeni teklif

    Paris'teki yarışmada ikinci kez "Altın Bal" ödülü aldı

    Kene vakalarında artış: "Toplu iğne başı kadar küçük olabilir""

    İsrail Dışişleri Bakanı’ndan ilhak tehditi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbeciler hem zalim, hem yalancı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ehl-i imana yakışır mı?”
    Genel

    Mescid-i Aksa boğucu bir abluka altında
    Risale-i Nur'dan

    Askerin siyasete müdahalesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Zeynep ÇAKIR

    Tesettürüm ile her yerde varım!
    Cenk ÇALIK

    Aklımızı nelerle dolduruyoruz?
    Faruk RİFAİOĞLU

    Hem bana zarar, hem kendisine
    Genel

    Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti
    Nejat EREN

    Toplum hayatımız ve nezaket -2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.