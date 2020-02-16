Türkiye ve Rusya temasta

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib ile ilgili Rusya ve Türkiye’nin temaslarının sürdüğünü bildirdi.

Lavrov, Almanya’da devam eden 56’ncı Münih Güvenlik Konferansı’nda Suriye’deki kriz ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve Rusya’nın birbiriyle her konuda anlaşmak zorunda olmadığını vurgulayan Lavrov, “Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var ancak bu bizim her konuda anlaşacağımız anlamına gelmez. İki ülke ilişkilerinde her problemde tamamen anlaşma sağlanacak diye bir zorunluluk olmadığını düşünüyorum” diye konuştu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini belirten Lavrov, ateşkes konusu dahil Suriye’de Türkiye ile yaptıkları bütün anlaşmaların uygulanmasını ele aldıklarını ifade etti. Lavrov, “İdlib’deki anlaşmaların uygulanmasına yol bulmak amacıyla Rusya ile Türkiye arasında uzmanlar, diplomatlar, askerler ve istihbaratçılar seviyesinde temaslar sürüyor. Sıradaki temas gelecek hafta olacak” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 112

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.