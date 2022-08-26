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26 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Üretmezsek tükeniriz

26 Ağustos 2022, Cuma 03:00
DP’Lİ TUNAY: “Üretmeden tüketen toplumlar tükenir, üreten toplumlar ilerler”

ET MESELESİ, OT MESELESİ

DP  Genel Başkan Yardımcısı, Medya, Tanıtım ve İletişim Başkanı Faik Tunay, 1954’te DP’li Tarım Bakanı Nedim Ökmen’in bütçe görüşmelerinde TBMM kürsüsünde hayvancılıkta yaşanan sorunları konuşurken “Et meselesi ot meselesidir” dediğini hatırlattı.

5 YIL İÇİNDE ÇÖZÜLÜR

Bundan tam 68 sene önce söylenenlerin bugün de geçerli olmasının çok acı olduğunu söyleyen Tunay,  “İddia ediyoruz ki; akıllı ve iradeli tarım ve hayvancılık politikaları ile bu sorunlar 5 yıl içerisinde düzelir ve sorun olmaktan çıkar” dedi.

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Üretmezsek tükeniriz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Medya, Tanıtım ve İletişim Başkanı Faik Tunay, 1954 yılında Demokrat Partili Tarım Bakanı Nedim Ökmen bütçe görüşmeleri esnasında TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada o gün hayvancılıkta yaşanan sorunları konuşurken “Et meselesi, ot meselesidir” sözünü hatırlatarak, “Üretmeden, tüketen toplumlar tükenir, üreten toplumlar ilerlerler.  Üretmezsek tükeniriz Türkiyem” dedi. 

Bundan tam 68 sene önce söylenenlerin bugün de geçerli olması çok acı olduğunu söyleyen Tunay,  “İddia ediyoruz ki; akıllı ve iradeli tarım ve hayvancılık politikaları ile bu sorunlar 5 yıl içerisinde düzelir ve sorun olmaktan çıkar” diye konuştu.

İKTİDAR ÇAREYİ HER ZAMAN İTHALATTA ARIYOR”

İktidar her seferinde çareyi ithalatta aradığını söyleyen Tunay, “Et fiyatları yükseliyor, çare ithalat olarak görülüyor. ‘Anası olmayanın danası olmaz’ derler Anadolu’da. Üreticiler bütün bu yanlışlıklar içerisinde hesaplarını tutturamıyor, böyle olunca da danaları kestirmek yetmiyor; bu sefer dişiler, inekler mecburen kesime gidiyor. Böyle olunca da erkek dana doğumları azalıyor. Artan girdi maliyetleri ile beraber bakım maliyetleri artıyor, sonra et fiyatları artıyor. İktidar da çareyi her zaman olduğu gibi ithalatta buluyor. 20 yıllık AKP iktidarı dönemi incelendiği zaman tarım ve hayvancılıkta her 4-5 senede bir krizlerin olduğu görülecektir. Bunlara bakınca aklımıza şu güzel söz geliyor: ‘Akıl aynı davranışlardan, farklı sonuçlar beklememektir” şeklinde konuştu.

YEMİN HAMMADDESİNİN YARISI İTHAL EDİLİYOR

Hayvan beslemenin olmazsa olmazlarından birinin kaba yem olduğunu vurgulayan Tunay, “Ota dayalı hayvan beslemesi yapmayan işletmelerin para kazanmaları pek mümkün değildir. Süt ve et maliyetinin yüzde 60-80 arasındaki girdisi yemdir. Doğru bir kaba yem ile besleme yapıldığı zaman bu maliyet yüzde 30’lara düşebilmektedir. İneklere ve danalara yedirilen karma yemin hammaddesinin yüzde 50’si yurtdışından ithal ediliyor. Soya ve küspesi en çok ithal edilen yem hammaddesidir” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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